Forza Horizon 6: Spieler in Japan wegen 88 im Kennzeichen verwarnt – UPDATE

Ein Spieler von Forza Horizon 6 wurde offenbar wegen eines Kennzeichens mit der Zahl „88“ im Spiel verwarnt (nicht blockiert).

In Forza Horizon 6 ist es offenbar zu einer Sperre Verwarnung eines Spielers gekommen, nachdem dieser ein Fahrzeugkennzeichen mit der Zahl „88“ verwendet hatte.

Die Kombination wurde im Spiel offenbar als problematisch eingestuft und führte zur Verwarnung des Accounts und die Blockierung des Nummernschilds (nicht des Users selbst – wir bitten die Falschmeldung zu entschuldigen). Hintergrund ist, dass die Zahl in bestimmten Kontexten als codierte Referenz mit rechtsextremen Bezügen interpretiert werden kann, weshalb viele Plattformen entsprechende Inhalte automatisch moderieren oder filtern.

Welche konkreten Richtlinien im Fall von Forza Horizon 6 angewendet wurden, ist bislang nicht offiziell im Detail erläutert worden. Klar ist jedoch, dass automatisierte Moderationssysteme in Online-Spielen häufig solche Kombinationen erkennen und vorsorglich Maßnahmen ergreifen.

UPDATE: Der Spieler wurde für das Fahrzeugkennzeichen mit der Zahl „88“ verwarnt, nicht gesperrt. Der Text entsprechend angepasst.