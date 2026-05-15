Forza Horizon 6: Spieler in Japan wegen 88 im Kennzeichen verwarnt – UPDATE

In Forza Horizon 6 ist es offenbar zu einer
Sperre Verwarnung eines Spielers gekommen, nachdem dieser ein Fahrzeugkennzeichen mit der Zahl „88“ verwendet hatte.
Die Kombination wurde im Spiel offenbar als problematisch eingestuft und führte zur Verwarnung des Accounts und die Blockierung des Nummernschilds (nicht des Users selbst – wir bitten die Falschmeldung zu entschuldigen). Hintergrund ist, dass die Zahl in bestimmten Kontexten als codierte Referenz mit rechtsextremen Bezügen interpretiert werden kann, weshalb viele Plattformen entsprechende Inhalte automatisch moderieren oder filtern.
Welche konkreten Richtlinien im Fall von Forza Horizon 6 angewendet wurden, ist bislang nicht offiziell im Detail erläutert worden. Klar ist jedoch, dass automatisierte Moderationssysteme in Online-Spielen häufig solche Kombinationen erkennen und vorsorglich Maßnahmen ergreifen.
UPDATE: Der Spieler wurde für das Fahrzeugkennzeichen mit der Zahl „88“ verwarnt, nicht gesperrt. Der Text entsprechend angepasst.
69 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ah gut. Ok. Die Verwarnung geht noch in Ordnung. Dann muss er das Spiel ohne die Zahl 88 genießen. Dürfte für ihn aber kein Problem sein.
Ne, finde ich nicht, dass das in Ordnung geht. Es wird sein Geburtsjahr sein. Wenn das so weiter geht, wo kommen wir denn da hin?
Ist natürlich scheiße. Bin allgemein auch dagegen. Ist meiner Meinung nach total übertrieben. Aber eine Verwarnung ist definitiv besser als Sperre des Accounts wegen sowas.
Ich bin auch 88er Baujahr und wenn ich früher mein Geburtsdatum im Username hatte, hatte ich des öfteren ebensolche Probleme, bis hin zu Unterstellungen ich wäre Rechtsextremist. Ich habe es dann einfach gelassen mit der Zeit, weil es die Unterstellungen und Klarstellungen nicht wert war. Also kurz: es ist kein neues Phänomen.
Ja das ist mir bewusst. Ich bin Baujahr 87 und hab vieles mitbekommen. Aber gerade heutzutage sollte man differenzieren können.
Leider hört das Toleranzdenken der meisten Menschen dort auf, wo es für sie unbequem wird oder sie ihre Meinung überdenken müssen. Es wird eher schlimmer als besser.
So ist es.
Das ist übertieben, da sollte es mindestens mehrere deutliche Anzeichen geben, meine Meinung.
Am besten alle Jahrgänge 88 den Ausweis umschreiben lassen und den achten August abschaffen. Namen wie Heinrich Hoffmann oder Alfred Hirtz usw. verbieten.. Kranke Welt, bei Symbolen oder offensichtlicher Hetze verstehe ich das und finde es auch richtig. Doch das hier finde ich mal wieder absolut übertrieben.
Finde ich unangemessen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach sein Geburtsjahr ist.
Wenn da mehr drauf gestanden hätte, was richtung Rechtsextremen geht, wäre es was anderes. Sonst müsste man ja jeden bei jedem Game verwarnen, der 88 geboren ist.
Andre Heinze, oder Antje Hammer geboren 1988 würden sich auch freuen ihr Wunschkennzeichen zu bekommen 😆
Irgendwo geht halt diese Bevormundung zu weit und man muss sich nicht wundern das die Menschen es immer mehr mit der DDR vergleichen.
Genau das.
Ich bin am 8 August geboren , das ich nich nicht bei Anmeldungen gebannt wurde ist ein Wunder 😳
Glaube die 88 selber ist nur in einigen Bundesländern verboten bei Kennzeichen, meist in der Verbindung mit AH oder HH.
Da bist du entweder in einem BL wo es nicht so ist oder die Gesamtkombi geht.
Immerhin kann man sich hier denken warum das so ist. Andere in „Timbuktu“ wissen es eben nicht.
Hab auch schon andere Kombinationen gesehen, die zu einer Verwarnung führten, weil sie in nem anderen Land einen gewissen Kontext haben kann.
Aber alles noch harmlos im Vergleich zu den ganzen Namen in den Call of Duty-Lobbies.
Call of Duty Lobbies waren ja schon immer die Abschaum Lobbies der Gaming Historie. Früher in der Jugend/frühem Erwachsensein fand ich das lustig. Heute mit 39 finde ich es erbärmlich.
Naja weiß nicht, trifft es auch Fahrer aus Japan oder Indien? Die haben keine Ahnung was die 88 bedeutet, wenn da einer einfach sein Geburtsjahr oder Tag nehmen möchte, der wird sich echt wundern und abkotzen.
Lächerlich das ganze! Daumen hoch wird ja inzwischen auch irgendwie falsch verstanden…