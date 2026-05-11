Forza Horizon 6: Spieler kassiert angeblich 9999-Jahre-Bann wegen Modding

Forza Horizon 6 Leak führt zu frühem Gameplay und Berichten über extrem lange Sperren für Modding.

Ein Leak rund um Forza Horizon 6 sorgt derzeit für Unruhe in der Community. Berichten zufolge sind rund 155 GB an Spieldaten online aufgetaucht, wodurch erste Spieler offenbar Zugriff auf eine frühe Version des Spiels erhalten haben.

In der Folge soll es bereits zu Modding-Versuchen und der Nutzung von Cheats gekommen sein. Laut einem Bericht von TheGameVerse wurde ein Nutzer dafür angeblich mit einer extrem langen Sperre belegt, die bis zum 31. Dezember 9999 reicht.

Die entsprechende Meldung beschreibt die Sperre als „Suspended for Cheating/Unallowed Modding“. Demnach soll der Spieler versucht haben, das noch nicht offiziell veröffentlichte Spiel zu modifizieren, was zu der drastischen Maßnahme geführt habe.

Ob die gemeldete Sperre tatsächlich in dieser Form existiert, ist nicht offiziell bestätigt. Die Angaben stammen aus Berichten und sollten entsprechend vorsichtig eingeordnet werden.

Der Vorfall wird dennoch als Warnung innerhalb der Community diskutiert, da er zeigt, dass bereits frühe oder geleakte Versionen eines Spiels offenbar aktiv überwacht werden können.

Offiziell erscheint Forza Horizon 6 am 19. Mai 2026 für Xbox Series X|S, Xbox Game Pass sowie für PC. Mit der Premium Edition bzw. dem Premium Upgrade können Rennspielfans schon am 15. Mai in Japan durchstarten.

Forza Horizon 6 players who mod early copies of the game will be banned until the year 9999. pic.twitter.com/uuC3Zs8GZ7 — TheGameVerse (@TheGameVerse) May 11, 2026