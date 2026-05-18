Forza Horizon 6: Spieler verwandeln ihre Garage in eine Halo-Forerunner-Anlage

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Image: Xbox Game Studios

Die Community von Forza Horizon 6 erschafft bereits kreative Garagen-Designs im Halo-Stil.

Forza Horizon 6 erweitert die Individualisierungsmöglichkeiten der Reihe deutlich und erlaubt Spielern erstmals, ihre eigene Garage umfangreich anzupassen und komplett umzugestalten.

Dabei lassen sich nicht nur verschiedene Designs und Layouts erstellen, sondern auch komplette Garagen-Konzepte mit anderen Spielern teilen und herunterladen.

Besonders beliebt ist aktuell ein Community-Layout, das die Garage in eine futuristische Anlage im Stil der Halo-Forerunner verwandelt. Das Design gehört bereits jetzt zu den am besten bewerteten Community-Kreationen im Spiel.

Die neue Funktion eröffnet Spielern zahlreiche Möglichkeiten, ihre persönliche Garage individuell zu gestalten – von modernen Luxus-Showrooms bis hin zu Sci-Fi- oder Motorsport-Themenwelten.

Mit den umfangreichen Sharing-Optionen setzt Forza Horizon 6 außerdem stärker auf Community-Inhalte und kreative Spielerideen als frühere Teile der Reihe.

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