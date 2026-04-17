Forza Horizon 6: Starkes Zeichen: Über 500.000 Vorverkäufe auf Steam

Rund einen Monat vor Veröffentlichung sorgt Forza Horizon 6 für beeindruckende Zahlen auf Steam. Aktuelle Schätzungen von Aliena Analytics zeigen, dass der Open-World-Racer bereits über 500.000 Vorverkäufe erreicht hat.
Unter Berücksichtigung regionaler Preise und verschiedener Editionen nähert sich das Spiel damit einem Umsatz von rund 30 Millionen US-Dollar allein auf Valves Plattform.
Innerhalb der Reihe setzt sich der Titel damit schon jetzt deutlich ab. Kein anderer Ableger der Horizon-Serie konnte vor dem Start vergleichbare Verkaufszahlen auf Steam vorweisen. Noch bemerkenswerter wirkt diese Entwicklung angesichts der verbleibenden Zeit bis zum Release, die weiteres Wachstum erwarten lässt.
Branchenvergleiche deuten darauf hin, dass bereits am ersten Tag mehr als zwei Millionen verkaufte Einheiten auf Steam möglich sind.
Deutliche Ausschläge bei den täglichen Verkäufen lassen sich klar bestimmten Ereignissen zuordnen. Besonders stark fiel der Anstieg nach der Kartenenthüllung, dem Ende des Preview-Embargos und ersten Gameplay-Eindrücken am 8. April aus.
Dynamik hielt in den darauffolgenden Tagen an und erreichte am 13. April einen neuen Höhepunkt.
Auslöser war die Veröffentlichung der Achievement-Liste, die innerhalb der Community auf breite Zustimmung traf. Kritisch betrachtete Battle-Royale-Elemente aus dem Vorgänger wurden gestrichen, während der Fortschritt hin zu 100 Prozent Abschluss stärker auf Solo-Spiel und Erkundung ausgelegt ist.
Gleichzeitig sorgten die Rückkehr der Wristbands und neue, speziell auf Japan zugeschnittene Inhalte für zusätzliche Begeisterung. Allein an diesem Tag wurden rund 22.000 Exemplare verkauft, der höchste Wert seit dem ursprünglichen Verkaufsstart.
Parallel dazu zeigt sich ein ähnlicher Trend bei den Wunschlisten. Am Tag der Achievement-Enthüllung kamen rund 90.000 neue Einträge hinzu. Insgesamt hat der Titel inzwischen mehr als 3,3 Millionen Wunschlisteneinträge auf Steam angesammelt. Damit zeichnet sich bereits vor dem Release ein außergewöhnlich starkes Interesse ab, das die Erwartungen an den Start von Forza Horizon 6 deutlich nach oben verschiebt.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wundert mich nicht, die Horizon Games sind ja auch echt gute Spiele die Laune machen .. eine der letzten Microsoft-Eigenen Marken die noch Erfolg haben 🙂
Bitte schreib FH wenn du Forza Horizon meinst.
Bei „Horizon Games“ kam mir erst Horizon – Zero Dawn und Horizon – Forbidden West in den Sinn
Schade, dass die Demo-Kultur aufgegeben wurde.
500.000 Kenner am Werk gewesen 😉 Gut, das weitere folgen werden
Ich finde, was dieser Seite noch fehlt, ist etwas mehr Gestreite über Belanglosigkeiten und dass sich alle immer gegenseitig vorwerfen, Trolle zu sein und in Wirklichkeit Playstation-Ultras zu sein und sowas. Das würde dem ganzen hier noch eine gewisse Würze verleihen. Könntet ihr euch da nicht bitte ein bißchen mehr Mühe geben? 😛
Achja:
Youtube -> KIZ Frieden -> Viel Spaß 😉
Wenn es auf der PS kommt, ist es auf jeden Fall ein Day-one Kauf. Großartige Serie 👌.
Eine der Gameserien, die es verdient haben doppelt gekauft zu werden 😉
Zum Glück gibt es dieses Mal Cross Progression…
Bei mir ist die Ultimate Edition Day One Kauf auf der Xbox 🤩🤗☺️.
Geil ist, das ich es dann auf dem PC oder Windows Handheld auch Plattformübergreifend zocken kann 😍💚
KLar, das will wieder jeder und es gibt nichts vergleichbares. Aber Motorfest ist auch nicht schlecht. FH gibts trotzdem nur eins 😀
Das Spiel wird der absolute Wahnsinn 🤩🤗, wahrscheinlich der beste Arcade Racer den es bisher gab.
FH liefert halt immer ab. Selbst mich Racingmuffel packt es immer wieder. Es ist halt für jedermann.