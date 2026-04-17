Forza Horizon 6: Starkes Zeichen: Über 500.000 Vorverkäufe auf Steam

Rund einen Monat vor Veröffentlichung sorgt Forza Horizon 6 für beeindruckende Zahlen auf Steam. Aktuelle Schätzungen von Aliena Analytics zeigen, dass der Open-World-Racer bereits über 500.000 Vorverkäufe erreicht hat.

Unter Berücksichtigung regionaler Preise und verschiedener Editionen nähert sich das Spiel damit einem Umsatz von rund 30 Millionen US-Dollar allein auf Valves Plattform.

Innerhalb der Reihe setzt sich der Titel damit schon jetzt deutlich ab. Kein anderer Ableger der Horizon-Serie konnte vor dem Start vergleichbare Verkaufszahlen auf Steam vorweisen. Noch bemerkenswerter wirkt diese Entwicklung angesichts der verbleibenden Zeit bis zum Release, die weiteres Wachstum erwarten lässt.

Branchenvergleiche deuten darauf hin, dass bereits am ersten Tag mehr als zwei Millionen verkaufte Einheiten auf Steam möglich sind.

Deutliche Ausschläge bei den täglichen Verkäufen lassen sich klar bestimmten Ereignissen zuordnen. Besonders stark fiel der Anstieg nach der Kartenenthüllung, dem Ende des Preview-Embargos und ersten Gameplay-Eindrücken am 8. April aus.

Dynamik hielt in den darauffolgenden Tagen an und erreichte am 13. April einen neuen Höhepunkt.

Auslöser war die Veröffentlichung der Achievement-Liste, die innerhalb der Community auf breite Zustimmung traf. Kritisch betrachtete Battle-Royale-Elemente aus dem Vorgänger wurden gestrichen, während der Fortschritt hin zu 100 Prozent Abschluss stärker auf Solo-Spiel und Erkundung ausgelegt ist.

Gleichzeitig sorgten die Rückkehr der Wristbands und neue, speziell auf Japan zugeschnittene Inhalte für zusätzliche Begeisterung. Allein an diesem Tag wurden rund 22.000 Exemplare verkauft, der höchste Wert seit dem ursprünglichen Verkaufsstart.

Parallel dazu zeigt sich ein ähnlicher Trend bei den Wunschlisten. Am Tag der Achievement-Enthüllung kamen rund 90.000 neue Einträge hinzu. Insgesamt hat der Titel inzwischen mehr als 3,3 Millionen Wunschlisteneinträge auf Steam angesammelt. Damit zeichnet sich bereits vor dem Release ein außergewöhnlich starkes Interesse ab, das die Erwartungen an den Start von Forza Horizon 6 deutlich nach oben verschiebt.