Forza Horizon 6: Steam Deck Verified und Optimierung für Xbox ROG Ally zum Launch

Forza Horizon 6 wird zum Launch umfassend für mobile und hybride Gaming-Plattformen optimiert und erhält offiziell die Steam Deck-Verifizierung.
Konkret bestätigten die Entwickler, dass das Open-World-Rennspiel direkt zum Release am 19. Mai auf dem Steam Deck als „Verified“ eingestuft wird. Damit soll sichergestellt sein, dass das Spiel ohne größere Einschränkungen auf Valves Handheld-Konsole läuft und optimal auf die Hardware abgestimmt ist.
Auch weitere PC-Handhelds stehen im Fokus der Optimierung. Besonders hervorgehoben werden dabei der ROG Xbox Ally sowie der ROG Xbox Ally X, die speziell für anspruchsvolle PC-Spiele ausgelegt sind und zum Launch bestmögliche Performance erhalten sollen.
Parallel dazu wird Xbox App auf dem PC sowie Steam bereits vorab mit Preload-Funktion versorgt. Spieler können das Spiel damit schon vor dem offiziellen Start herunterladen, um direkt zum Release ohne Wartezeit einzusteigen.
Ein weiterer zentraler Punkt ist das plattformübergreifende Fortschrittssystem. Durch Cross-Save-Funktion können Spielstände zwischen allen unterstützten Plattformen synchronisiert werden. Dazu zählen Microsoft-Plattformen wie Xbox Series X|S und Windows PC ebenso wie Steam- und SteamOS-Geräte sowie die später erscheinende PlayStation 5-Version.
Mit dieser breiten Geräteunterstützung positioniert sich Forza Horizon 6 als eines der am stärksten plattformübergreifend optimierten Rennspiele seiner Generation und setzt klar auf flexible Nutzung zwischen Heimkonsole, PC und Handheld-Gaming.
In zwei Tagen geht es los!
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auf Handheld bin ich immer skeptisch bei so welchen spielen
Teil 5 läuft absolut flüssig auf dem ROG
Brauchst nicht, alle Forza teile laufen Bombe auf der ROG ^^
Wird auf dem Ally X demnächst im Krankenhaus getestet.
Wünsche allen viel Spaß mit FH 6 auf Handhelds. Ich spiele es lieber auf Konsole mit Controller. 🙂
@Z0RN
Early Access startet schon morgen. Funktioniert eine Umstellung auf Neuseeland wieder? Dann wäre es um 13 Uhr heute soweit.
Yes: https://www.xboxdynasty.de/news/forza-horizon-6/mit-diesem-trick-startet-ihr-heute-schon-um-14-uhr/
Stelle mir das auf dem Steam Deck auch eher problematisch vor, auf dem Ally X sollte das aber super laufen.
Dem ROG Alley fehlen leider viele große aktuelle Titel.
Bzw. dem Microsoft PC Store
Auf dem Steam Deck gibt es gefühlt jedes Spiel wobei manchmal die Hardware an ihre Grenzen kommt und auf dem Ally wo genug Power vorhanden ist fehlt es an Games 🥴