Forza Horizon 6: Steam Deck Verified und Optimierung für Xbox ROG Ally zum Launch

Forza Horizon 6 wird zum Launch Steam Deck Verified und für PC-Handhelds sowie Xbox ROG Ally optimiert.

Forza Horizon 6 wird zum Launch umfassend für mobile und hybride Gaming-Plattformen optimiert und erhält offiziell die Steam Deck-Verifizierung.

Konkret bestätigten die Entwickler, dass das Open-World-Rennspiel direkt zum Release am 19. Mai auf dem Steam Deck als „Verified“ eingestuft wird. Damit soll sichergestellt sein, dass das Spiel ohne größere Einschränkungen auf Valves Handheld-Konsole läuft und optimal auf die Hardware abgestimmt ist.

Auch weitere PC-Handhelds stehen im Fokus der Optimierung. Besonders hervorgehoben werden dabei der ROG Xbox Ally sowie der ROG Xbox Ally X, die speziell für anspruchsvolle PC-Spiele ausgelegt sind und zum Launch bestmögliche Performance erhalten sollen.

Parallel dazu wird Xbox App auf dem PC sowie Steam bereits vorab mit Preload-Funktion versorgt. Spieler können das Spiel damit schon vor dem offiziellen Start herunterladen, um direkt zum Release ohne Wartezeit einzusteigen.

Ein weiterer zentraler Punkt ist das plattformübergreifende Fortschrittssystem. Durch Cross-Save-Funktion können Spielstände zwischen allen unterstützten Plattformen synchronisiert werden. Dazu zählen Microsoft-Plattformen wie Xbox Series X|S und Windows PC ebenso wie Steam- und SteamOS-Geräte sowie die später erscheinende PlayStation 5-Version.

Mit dieser breiten Geräteunterstützung positioniert sich Forza Horizon 6 als eines der am stärksten plattformübergreifend optimierten Rennspiele seiner Generation und setzt klar auf flexible Nutzung zwischen Heimkonsole, PC und Handheld-Gaming.

In zwei Tagen geht es los!