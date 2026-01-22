Forza Horizon 6: Teaser, KeyArt und Release-Termin lässt Fans träumen

Forza Horizon 6 führt die Reihe erstmals nach Japan und lässt die Herzen der Fans nach dem ersten Teaser-Trailer höher schlagen.

Der erste Teaser zu Forza Horizon 6 ist da und zeigt den nächsten großen Schritt der Rennspielreihe, der Fans diesmal nach Japan führt. Gleichzeitig wurde das offizielle Cover bzw. KeyArt mit den Fahrzeugen 2025 GR GT Prototype und 2025 Toyota Land Cruiser offiziell vorgestellt.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series XS, Xbox auf PC, Xbox Cloud und Steam. Über Game Pass Ultimate ist der Titel ebenfalls zum Launch verfügbar. Eine Veröffentlichung für PlayStation 5 folgt später im Jahr 2026.

Ab sofort kann das Spiel vorbestellt werden, was den Zugang zu verschiedenen Editionen ermöglicht.

Spieler der Premium Edition erhalten bereits ab dem 15. Mai Early Access und können damit früher in die offene Welt von Forza Horizon 6 eintauchen.