Forza Horizon 6: The Art of Driving: Episode 1 veröffentlicht

Forza Horizon 6 zeigt in The Art of Driving eine atmosphärische Fahrt durch Tohoku mit Fokus auf Fahrkultur und Landschaft.

Ein neues Video zu Forza Horizon 6 liefert frische Einblicke in die Ausrichtung des kommenden Rennspiels. In der ersten Episode der Reihe „The Art of Driving“ steht nicht Geschwindigkeit, sondern die Faszination des Fahrens selbst im Mittelpunkt.

Gemeinsam begeben sich Larry Chen und DRAGON 76 auf eine Reise durch die Region Tohoku in Japan. Gefahren wird dabei ein Toyota Land Cruiser, der die ruhige und zugleich eindrucksvolle Kulisse unterstreicht.

Das Video legt den Fokus auf Atmosphäre, Fahrkultur und die Verbindung zwischen Fahrzeug und Umgebung. Statt klassischer Rennszenen stehen Landschaft, Straßen und das Erlebnis hinter dem Steuer im Vordergrund.

Mit diesem Format deutet sich an, dass Forza Horizon 6 neben Action und Geschwindigkeit verstärkt auch die emotionale Seite des Autofahrens hervorheben könnte.