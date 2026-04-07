Forza Horizon 6: The Art of Driving: Episode 1 veröffentlicht

Ein neues Video zu Forza Horizon 6 liefert frische Einblicke in die Ausrichtung des kommenden Rennspiels. In der ersten Episode der Reihe „The Art of Driving“ steht nicht Geschwindigkeit, sondern die Faszination des Fahrens selbst im Mittelpunkt.
Gemeinsam begeben sich Larry Chen und DRAGON 76 auf eine Reise durch die Region Tohoku in Japan. Gefahren wird dabei ein Toyota Land Cruiser, der die ruhige und zugleich eindrucksvolle Kulisse unterstreicht.
Das Video legt den Fokus auf Atmosphäre, Fahrkultur und die Verbindung zwischen Fahrzeug und Umgebung. Statt klassischer Rennszenen stehen Landschaft, Straßen und das Erlebnis hinter dem Steuer im Vordergrund.
Mit diesem Format deutet sich an, dass Forza Horizon 6 neben Action und Geschwindigkeit verstärkt auch die emotionale Seite des Autofahrens hervorheben könnte.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke fürs Teilen. Schaue ich mir später an.✌🏻
Atmosphäre ist schon wichtig, besser als nur überzogene Action geboten zu bekommen.
Ich bleibe weiterhin dabei mir nix anzugucken
Das ist ja gar kein Gameplay! 😛
Nix schauen, abwarten bis es da ist.
Wird bestimmt Mega ,Forza 6
Danke für die News, schaue ich mir dann gleich an.
Wird auf alle Fälle gespielt.