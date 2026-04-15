Forza Horizon 6: The Art of Driving: Episode 2 bringt Larry Chen und Civic Type R nach Kyushu

Die zweite Episode von The Art of Driving begleitet Larry Chen und den Honda Civic Type R auf eine 19-minütige Reise durch Kyushu mit Kazuhisa Uragami.

Forza Horizon 6 The Art of Driving setzt seine Reise fort und nimmt in Episode 2 die Zuschauer mit nach Kyushu, wo Larry Chen gemeinsam mit Kazuhisa Uragami im Honda Civic Type R unterwegs ist.

Die rund 19-minütige Episode zeigt eine ausführliche Fahrt durch die japanische Region und legt den Fokus auf das Fahrerlebnis sowie die Umgebung. Dabei steht weniger die Geschwindigkeit im Vordergrund, sondern vielmehr die Verbindung zwischen Fahrzeug, Straße und Landschaft.

Im Mittelpunkt der Folge steht der Honda Civic Type R, der als zentrales Fahrzeug der Reise verschiedene Streckenbedingungen in Kyushu durchfährt. Die Episode setzt dabei auf eine Mischung aus dokumentarischem Stil und fahrerischer Inszenierung.

Begleitet wird die Reise von Kazuhisa Uragami, der gemeinsam mit Larry Chen unterschiedliche Aspekte der Strecke erkundet und die Fahrt durch Japan begleitet.