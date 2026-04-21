Forza Horizon 6: The Art of Driving Episode 3 zeigt Kanto-Region im Fokus

Die neue Episode von „The Art of Driving“ zu Forza Horizon 6 rückt die Kanto-Region in den Mittelpunkt und zeigt weitere Eindrücke aus dem kommenden Racing-Titel.
In Episode 3 treffen Larry Chen und Inko Ai Takita aufeinander und nehmen gemeinsam den Nissan Skyline für eine Fahrt durch die Kanto-Umgebung unter die Lupe. Dabei steht die Verbindung aus Fahrgefühl, Kulisse und Fahrzeugkultur im Fokus der Präsentation.
Die gezeigten Szenen legen den Schwerpunkt auf die Atmosphäre der Region sowie auf die Inszenierung klassischer Fahrzeuge innerhalb des Spiels. Besonders der Nissan Skyline wird dabei als zentrales Element der Episode hervorgehoben.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Kanto Region wird immer einen besonderen Platz in meinem Herz behalten aber ich hätte jetzt mal wieder Bock auf die Johto Region.
Blattgrün liegt bei mir erst paar Wochen zurück. 👀👍🏻
Kanto, Johto und Hoenn sind einfach legendär 👌.
Jop, ich hoffe es gibt ein Easteregg in Richtung: „Gary was here, Ash is a looser“ 😅🤣👀
Gar nicht mal so unwahrscheinlich, Pokemon ist ja besonders angesagt in Japan bzw. fester Teil der heutigen Kultur.
Skyline. 😍 Danke fürs Teilen. 💚 Schaue ich mir an.
Sieht echt Klasse aus 👍.
Mensch da werden alle Spieler ja richtig was bekommen mit Forza
Ich schaue nichts mehr, freue mich so schon auf das Spiel.