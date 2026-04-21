Forza Horizon 6: The Art of Driving Episode 3 zeigt Kanto-Region im Fokus

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 zeigt Kanto in Episode 3 von „The Art of Driving“.

Die neue Episode von „The Art of Driving“ zu Forza Horizon 6 rückt die Kanto-Region in den Mittelpunkt und zeigt weitere Eindrücke aus dem kommenden Racing-Titel.

In Episode 3 treffen Larry Chen und Inko Ai Takita aufeinander und nehmen gemeinsam den Nissan Skyline für eine Fahrt durch die Kanto-Umgebung unter die Lupe. Dabei steht die Verbindung aus Fahrgefühl, Kulisse und Fahrzeugkultur im Fokus der Präsentation.

Die gezeigten Szenen legen den Schwerpunkt auf die Atmosphäre der Region sowie auf die Inszenierung klassischer Fahrzeuge innerhalb des Spiels. Besonders der Nissan Skyline wird dabei als zentrales Element der Episode hervorgehoben.

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8 Kommentare Added

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  1. RumRoGERs 143905 XP Master-at-Arms Silber | 21.04.2026 - 17:29 Uhr

    Die Kanto Region wird immer einen besonderen Platz in meinem Herz behalten aber ich hätte jetzt mal wieder Bock auf die Johto Region.
    Blattgrün liegt bei mir erst paar Wochen zurück. 👀👍🏻

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  4. Ralle89 127865 XP Man-at-Arms Onyx | 21.04.2026 - 19:10 Uhr

    Mensch da werden alle Spieler ja richtig was bekommen mit Forza

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