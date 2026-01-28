Forza Horizon 6: The Eliminator und weitere Modi für Japan bestätigt

Image: Xbox Game Studios

Playground Games bestätigt The Eliminator, Hide & Seek und Spec‑Racing‑Wettbewerb für Forza Horizon 6.

Playground Games hat in einem offiziellen Q&A neue Details zu Forza Horizon 6 enthüllt und dabei bestätigt, dass mehrere bekannte Multiplayer‑Modi in das Open‑World‑Rennspiel zurückkehren.

Das kommende Horizon‑Festival, das diesmal in Japan stattfindet, setzt erneut auf eine Mischung aus chaotischem Wettbewerb und strukturierten Rennformaten.

Laut den Entwicklern kehren sowohl The Eliminator als auch Hide & Seek zurück. The Eliminator bleibt der bekannte Battle‑Royale‑Modus für 72 Spieler, der bereits in Forza Horizon 4 und 5 für Furore sorgte.

Hide & Seek wiederum ist ein 5vs1‑Modus, bei dem ein einzelner Spieler versucht, den Rest der Gruppe aufzuspüren oder ihnen zu entkommen – je nach Regelset.

Der Modus Spec Racing Championships, ein kompetitives Format, in dem alle Teilnehmer mit identischen, vorab abgestimmten Fahrzeugen antreten, ist ebenfalls dabei. Ziel ist ein absolut faires Spielfeld, bei dem fahrerisches Können im Mittelpunkt steht und Tuning‑Vorteile keine Rolle spielen.

Mit der Bestätigung dieser Modi unterstreicht Playground Games, dass Forza Horizon 6 nicht nur auf ein frisches Setting setzt, sondern auch die Multiplayer‑DNA der Serie weiter pflegt.

  1. hellboy 22935 XP Nasenbohrer Level 2 | 28.01.2026 - 13:04 Uhr

    Eliminator hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Ein „Mario Kart“-Modus wäre cool gewesen.

    • Eisbaer2405 49875 XP Hooligan Bezwinger | 28.01.2026 - 14:49 Uhr
      Antwort auf hellboy

      Eliminator habe ich auch immer vermieden, das Event ist immer langweilig oder aufgezwungen und lenkt von der Schildersuche ab. Bestimmt kommt wieder ein Lego DLC und Mario muss eigentlich mit rein, aber ob Nintendo mitmacht wage ich zu bezweifeln.

  2. shadow moses 449170 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 28.01.2026 - 13:06 Uhr

    The Eliminator – Für mich uninteressant
    Hide & Seek – Für mich uninteressant

    Modus Spec Racing Championships – Für mich sehr interessant

    • Rott 65840 XP Romper Domper Stomper | 28.01.2026 - 14:34 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Yep, genauso wie Du es geschrieben hast. 🙂

      Hide & Seek ging in den letzten Teilen wohl an mir vorbei.
      Sagt mir gar nichts.

  4. Robilein 1208030 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.01.2026 - 13:23 Uhr

    Oh man. Der Eliminator. Den Modus verbinde ich immer mit einem Baum, der meinen Sieg kurz vor der Ziellinie gestoppt hat 😂

    Sind coole spaßige Modi mit dabei. Freue mich drauf die zu spielen🙂

  5. Dr Gnifzenroe 269045 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.01.2026 - 13:35 Uhr

    Ich liebe Eliminator. Habe es auch in FH4 und 5 geschafft zu gewinnen. Hide&Seek finde ich eher langweilig und der neue Modus klingt interessant, dürfte aber vor allem den Profis mit Lenkrad zugute kommen.

  6. HakunaTraumata 115740 XP Scorpio King Rang 3 | 28.01.2026 - 13:39 Uhr

    Bei der größeren Karte könnte ich mir vorstellen das sie es Vlt noch etwas vergrößern was die Spielerzahlen angeht

Hinterlasse eine Antwort