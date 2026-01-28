Forza Horizon 6: The Eliminator und weitere Modi für Japan bestätigt

Playground Games hat in einem offiziellen Q&A neue Details zu Forza Horizon 6 enthüllt und dabei bestätigt, dass mehrere bekannte Multiplayer‑Modi in das Open‑World‑Rennspiel zurückkehren.

Das kommende Horizon‑Festival, das diesmal in Japan stattfindet, setzt erneut auf eine Mischung aus chaotischem Wettbewerb und strukturierten Rennformaten.

Laut den Entwicklern kehren sowohl The Eliminator als auch Hide & Seek zurück. The Eliminator bleibt der bekannte Battle‑Royale‑Modus für 72 Spieler, der bereits in Forza Horizon 4 und 5 für Furore sorgte.

Hide & Seek wiederum ist ein 5vs1‑Modus, bei dem ein einzelner Spieler versucht, den Rest der Gruppe aufzuspüren oder ihnen zu entkommen – je nach Regelset.

Der Modus Spec Racing Championships, ein kompetitives Format, in dem alle Teilnehmer mit identischen, vorab abgestimmten Fahrzeugen antreten, ist ebenfalls dabei. Ziel ist ein absolut faires Spielfeld, bei dem fahrerisches Können im Mittelpunkt steht und Tuning‑Vorteile keine Rolle spielen.

Mit der Bestätigung dieser Modi unterstreicht Playground Games, dass Forza Horizon 6 nicht nur auf ein frisches Setting setzt, sondern auch die Multiplayer‑DNA der Serie weiter pflegt.