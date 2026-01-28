Forza Horizon 6: The Eliminator und weitere Modi für Japan bestätigt

Playground Games hat in einem offiziellen Q&A neue Details zu Forza Horizon 6 enthüllt und dabei bestätigt, dass mehrere bekannte Multiplayer‑Modi in das Open‑World‑Rennspiel zurückkehren.
Das kommende Horizon‑Festival, das diesmal in Japan stattfindet, setzt erneut auf eine Mischung aus chaotischem Wettbewerb und strukturierten Rennformaten.
Laut den Entwicklern kehren sowohl The Eliminator als auch Hide & Seek zurück. The Eliminator bleibt der bekannte Battle‑Royale‑Modus für 72 Spieler, der bereits in Forza Horizon 4 und 5 für Furore sorgte.
Hide & Seek wiederum ist ein 5vs1‑Modus, bei dem ein einzelner Spieler versucht, den Rest der Gruppe aufzuspüren oder ihnen zu entkommen – je nach Regelset.
Der Modus Spec Racing Championships, ein kompetitives Format, in dem alle Teilnehmer mit identischen, vorab abgestimmten Fahrzeugen antreten, ist ebenfalls dabei. Ziel ist ein absolut faires Spielfeld, bei dem fahrerisches Können im Mittelpunkt steht und Tuning‑Vorteile keine Rolle spielen.
Mit der Bestätigung dieser Modi unterstreicht Playground Games, dass Forza Horizon 6 nicht nur auf ein frisches Setting setzt, sondern auch die Multiplayer‑DNA der Serie weiter pflegt.
Eliminator hat mir nie so richtig Spaß gemacht. Ein „Mario Kart“-Modus wäre cool gewesen.
Eliminator habe ich auch immer vermieden, das Event ist immer langweilig oder aufgezwungen und lenkt von der Schildersuche ab. Bestimmt kommt wieder ein Lego DLC und Mario muss eigentlich mit rein, aber ob Nintendo mitmacht wage ich zu bezweifeln.
The Eliminator – Für mich uninteressant
Hide & Seek – Für mich uninteressant
Modus Spec Racing Championships – Für mich sehr interessant
Da sprichst Du mir aus der Seele. Würde ich genau so unterschreiben 😁
Yep, genauso wie Du es geschrieben hast. 🙂
Hide & Seek ging in den letzten Teilen wohl an mir vorbei.
Sagt mir gar nichts.
Jo, freu mich drauf
Oh man. Der Eliminator. Den Modus verbinde ich immer mit einem Baum, der meinen Sieg kurz vor der Ziellinie gestoppt hat 😂
Sind coole spaßige Modi mit dabei. Freue mich drauf die zu spielen🙂
Ok danke ich dachte nur mir ging es immer so 😅
Ich liebe Eliminator. Habe es auch in FH4 und 5 geschafft zu gewinnen. Hide&Seek finde ich eher langweilig und der neue Modus klingt interessant, dürfte aber vor allem den Profis mit Lenkrad zugute kommen.
Bei der größeren Karte könnte ich mir vorstellen das sie es Vlt noch etwas vergrößern was die Spielerzahlen angeht
Sollten auf jeden Fall genug Modi für jeden Geschmack vorhanden sein.
Danke für die Info. 👍🏻