Forza Horizon 6: Time Attack Car Pack enthüllt – acht WTAC‑Boliden für maximale Rundenjagd

Für Fans von kompromissloser Rundenjagd hat Forza Horizon 6 ein besonderes Paket geschnürt.
Das Time Attack Car Pack versammelt acht Fahrzeuge, die ihre Wurzeln im World Time Attack Challenge Umfeld haben und damit perfekt auf extreme Aerodynamik, maximale Präzision und aggressive Performance ausgelegt sind. Die Auswahl deckt mehrere ikonische japanische Marken ab und bringt eine Mischung aus leichten Fronttrieblern, brachialen Allradumbauten und hochgezüchteten Hecktrieblern ins Spiel.
Im Mittelpunkt stehen gleich mehrere Honda Modelle, die seit Jahren zu den beliebtesten Plattformen im Time Attack Bereich zählen.
Der 1990 Honda #19 CRX WTAC, der 1992 Honda #21 Hardrace JDMYard Civic WTAC, der 2001 Honda #33 BYP Racing Integra WTAC sowie der 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC repräsentieren unterschiedliche Entwicklungsstufen der Szene und zeigen, wie vielseitig Hondas Tuningbasis genutzt wird.
Mit dem 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack findet sich ein ungewöhnlicher, aber in der Szene gefeierter Umbau im Paket. Das Fahrzeug kombiniert Leichtbau mit radikaler Modifikation und steht exemplarisch für die Kreativität der Time Attack Community.
Nissan ist gleich doppelt vertreten. Der 1993 Nissan #32 Skyline WTAC Xtreme GTR bringt brachiale Leistung und Allradtechnik mit, während die 2000 Nissan #36 Silvia WTAC eine der beliebtesten Drift und Time Attack Plattformen in ein kompromissloses Rundenfahrzeug verwandelt.
Abgerundet wird das Paket durch den 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC, der die klassische Supra‑Silhouette mit moderner Aerodynamik und massiver Leistungsentfaltung verbindet.
Mit diesen acht Fahrzeugen erweitert Forza Horizon 6 seine Auswahl um einige der markantesten Maschinen der globalen Time Attack Szene und bietet Spielern neue Möglichkeiten, die Jagd nach der perfekten Runde auszureizen.
Forza Horizon 6 – Time Attack Car Pack
- 1990 Honda #19 CRX WTAC
- 1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC
- 2001 Honda #33 BYP Racing Integra WTAC
- 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC
- 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack
- 1993 Nissan #32 Skyline WTAC ‚Xtreme GTR‘
- 2000 Nissan #36 Silvia WTAC
- 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC
Das Time Attack Car Pack für Forza Horizon 6 gibt es in der Premium-Edition dazu.
Der 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack sieht ja krass aus. Das ist so das typische Alltagsauto Japans aufgemotzt bis auf’s Maximum. Freue mich schon darauf mit dem meine Runden zu drehen🙂
Sind vielleicht nette Autos, aber auf die Premium Edition verzichte ich. Es gibt mehr als genug Autos in der Standard-Version.
Ich liebe die ganzen japanischen Autos auch gerade im Bezug aufs Tuning sind diese für mich die beste Wahl
Und was wirds als GP Ultimate Bonus für uns geben?^^
Die kann man auch alle nachkaufen, bzw das Packet.
Schicke krasse Karren😎🛺
Was die Premium-Edition angeht bin ich noch unentschlossen, FH5 mit 99 Flocken war schon ne kleine Überwindung, hab da allerdings ordentlich Stunden reingesteckt.
Bisher hab ich alle FH Premiums geholt, hier allerdings bin ich evtl das erste mal raus…will da echt nich jeden Preiswirbel unbedingt mitmachen🙏🏼🤷♂️
Audi Q7 TDI & VW Touareg TDI V10 würde ich feiern.
Brauche ich nicht wirklich.