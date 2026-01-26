Forza Horizon 6: Time Attack Car Pack enthüllt – acht WTAC‑Boliden für maximale Rundenjagd

Das Time Attack Car Pack von Forza Horizon 6 bringt acht kompromisslose WTAC Maschinen ins Spiel und liefert eine Auswahl legendärer Honda, Nissan, Mitsubishi und Toyota Modelle.

Für Fans von kompromissloser Rundenjagd hat Forza Horizon 6 ein besonderes Paket geschnürt.

Das Time Attack Car Pack versammelt acht Fahrzeuge, die ihre Wurzeln im World Time Attack Challenge Umfeld haben und damit perfekt auf extreme Aerodynamik, maximale Präzision und aggressive Performance ausgelegt sind. Die Auswahl deckt mehrere ikonische japanische Marken ab und bringt eine Mischung aus leichten Fronttrieblern, brachialen Allradumbauten und hochgezüchteten Hecktrieblern ins Spiel.

Im Mittelpunkt stehen gleich mehrere Honda Modelle, die seit Jahren zu den beliebtesten Plattformen im Time Attack Bereich zählen.

Der 1990 Honda #19 CRX WTAC, der 1992 Honda #21 Hardrace JDMYard Civic WTAC, der 2001 Honda #33 BYP Racing Integra WTAC sowie der 2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC repräsentieren unterschiedliche Entwicklungsstufen der Szene und zeigen, wie vielseitig Hondas Tuningbasis genutzt wird.

Mit dem 1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack findet sich ein ungewöhnlicher, aber in der Szene gefeierter Umbau im Paket. Das Fahrzeug kombiniert Leichtbau mit radikaler Modifikation und steht exemplarisch für die Kreativität der Time Attack Community.

Nissan ist gleich doppelt vertreten. Der 1993 Nissan #32 Skyline WTAC Xtreme GTR bringt brachiale Leistung und Allradtechnik mit, während die 2000 Nissan #36 Silvia WTAC eine der beliebtesten Drift und Time Attack Plattformen in ein kompromissloses Rundenfahrzeug verwandelt.

Abgerundet wird das Paket durch den 1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC, der die klassische Supra‑Silhouette mit moderner Aerodynamik und massiver Leistungsentfaltung verbindet.

Mit diesen acht Fahrzeugen erweitert Forza Horizon 6 seine Auswahl um einige der markantesten Maschinen der globalen Time Attack Szene und bietet Spielern neue Möglichkeiten, die Jagd nach der perfekten Runde auszureizen.

Forza Horizon 6 – Time Attack Car Pack

1990 Honda #19 CRX WTAC

1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC

2001 Honda #33 BYP Racing Integra WTAC

2004 Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC

1990 Mitsubishi #269 Attacking the Clock Racing Minicab Time Attack

1993 Nissan #32 Skyline WTAC ‚Xtreme GTR‘

2000 Nissan #36 Silvia WTAC

1995 Toyota J&J Motorsport Supra WTAC

Das Time Attack Car Pack für Forza Horizon 6 gibt es in der Premium-Edition dazu.