Forza Horizon 6: Tokio ist fünfmal größer als jede bisherige Playground‑City

Forza Horizon 6 setzt neue Maßstäbe im Open-World-Racing und präsentiert mit Tokio eine City, die fünfmal größer ist als alles, was Playground Games jemals zuvor gebaut hat.

Forza Horizon 6 hebt die Größe seiner Spielwelt auf ein neues Niveau. Die Entwickler bestätigen, dass Tokio, der zentrale Schauplatz des kommenden Open-World-Racers, fünfmal größer ausfällt als jede Stadt, die Playground Games bislang entworfen hat.

Damit setzt das Studio einen neuen internen Rekord und unterstreicht, wie ambitioniert der sechste Teil der Reihe ausfällt.

Tokio bringt eine Spielwelt mit, die durch enge Straßenschluchten, weitläufige Stadtteile und markante urbane Wahrzeichen ein völlig neues Fahrgefühl erzeugt. Gleichzeitig nutzt Playground Games die enorme Ausdehnung der Metropole, um eine Umgebung zu schaffen, die sowohl kompakte Innenstädte als auch offene Bereiche miteinander verbindet.

Dadurch wirken Fahrten länger, abwechslungsreicher und natürlicher, während die Stadt als zusammenhängender Raum funktioniert.

Gleichzeitig unterstreicht die schiere Größe der Map, wie weit die technische Basis der Reihe inzwischen gereift ist. Die Metropole eröffnet neue Fahrstile, frische Routen und eine Vielfalt, die Tokio zu einem der ambitioniertesten Schauplätze der Serie macht.

Forza Horizon 6 positioniert sich damit als einer der umfangreichsten Teile der Reihe und nutzt die urbane Kulisse, um ein frisches Fahrgefühl zu erzeugen.