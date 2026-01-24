Forza Horizon 6: Tokio ist fünfmal größer als jede bisherige Playground‑City

Forza Horizon 6
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 setzt neue Maßstäbe im Open-World-Racing und präsentiert mit Tokio eine City, die fünfmal größer ist als alles, was Playground Games jemals zuvor gebaut hat.

Forza Horizon 6 hebt die Größe seiner Spielwelt auf ein neues Niveau. Die Entwickler bestätigen, dass Tokio, der zentrale Schauplatz des kommenden Open-World-Racers, fünfmal größer ausfällt als jede Stadt, die Playground Games bislang entworfen hat.

Damit setzt das Studio einen neuen internen Rekord und unterstreicht, wie ambitioniert der sechste Teil der Reihe ausfällt.

Tokio bringt eine Spielwelt mit, die durch enge Straßenschluchten, weitläufige Stadtteile und markante urbane Wahrzeichen ein völlig neues Fahrgefühl erzeugt. Gleichzeitig nutzt Playground Games die enorme Ausdehnung der Metropole, um eine Umgebung zu schaffen, die sowohl kompakte Innenstädte als auch offene Bereiche miteinander verbindet.

Dadurch wirken Fahrten länger, abwechslungsreicher und natürlicher, während die Stadt als zusammenhängender Raum funktioniert.

Gleichzeitig unterstreicht die schiere Größe der Map, wie weit die technische Basis der Reihe inzwischen gereift ist. Die Metropole eröffnet neue Fahrstile, frische Routen und eine Vielfalt, die Tokio zu einem der ambitioniertesten Schauplätze der Serie macht.

Forza Horizon 6 positioniert sich damit als einer der umfangreichsten Teile der Reihe und nutzt die urbane Kulisse, um ein frisches Fahrgefühl zu erzeugen.

  2. Terendir 153680 XP God-at-Arms Silber | 24.01.2026 - 09:28 Uhr

    Tokyo ist aber so gigantisch, dass die stadt über die breiter der halben Insel geht… Ich war letzte Frühjahr dort… das ist einfach irre…

    1
  3. RappScallion 20440 XP Nasenbohrer Level 1 | 24.01.2026 - 09:35 Uhr

    Klingt super. Hoffentlich kann man ein Äquivalent zum berühmten Tokyo Highway befahren.

    0
  5. Ash2X 311700 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.01.2026 - 09:53 Uhr

    Ehrlich gesagt haben sie bisher auch noch keine wirklich großen Städte gemacht… Die Messlatte ist auf jeden Fall nicht soooo hoch 😄

    0
    • Nibelungen86 315525 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.01.2026 - 10:32 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Surfers Paradise aus Forza Horizon 3 oder Edinburgh aus Forza Horizon 4 sind schon ordentlich gewesen, aufjedenfall größer als die Stadt in Mexiko.
      Wenn die jetzt 5x so groß wie die oben erwähnten wird, hat man schon eine „kleine“ feine Stadt, vielleicht gibt es ja mehrere Städte (wenn der Leak der Karte von damals stimmt).

      0
  6. Devilsgift 126795 XP Man-at-Arms Gold | 24.01.2026 - 09:55 Uhr

    Da bin ich gespannt ob sie es schaffen das auch gut zu füllen. Hab Bock drauf

    0
  10. Nibelungen86 315525 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.01.2026 - 10:30 Uhr

    Was war bisher die größte Stadt ?
    Surfers Paradise aus Forza Horizon 3 oder Edinburgh aus Forza Horizon 4 ?

    Gibt es eigentlich noch andere Städte als Tokio ?

    0

