Forza Horizon 6: Tokio ist fünfmal größer als jede bisherige Playground‑City

Forza Horizon 6 hebt die Größe seiner Spielwelt auf ein neues Niveau. Die Entwickler bestätigen, dass Tokio, der zentrale Schauplatz des kommenden Open-World-Racers, fünfmal größer ausfällt als jede Stadt, die Playground Games bislang entworfen hat.
Damit setzt das Studio einen neuen internen Rekord und unterstreicht, wie ambitioniert der sechste Teil der Reihe ausfällt.
Tokio bringt eine Spielwelt mit, die durch enge Straßenschluchten, weitläufige Stadtteile und markante urbane Wahrzeichen ein völlig neues Fahrgefühl erzeugt. Gleichzeitig nutzt Playground Games die enorme Ausdehnung der Metropole, um eine Umgebung zu schaffen, die sowohl kompakte Innenstädte als auch offene Bereiche miteinander verbindet.
Dadurch wirken Fahrten länger, abwechslungsreicher und natürlicher, während die Stadt als zusammenhängender Raum funktioniert.
Gleichzeitig unterstreicht die schiere Größe der Map, wie weit die technische Basis der Reihe inzwischen gereift ist. Die Metropole eröffnet neue Fahrstile, frische Routen und eine Vielfalt, die Tokio zu einem der ambitioniertesten Schauplätze der Serie macht.
Forza Horizon 6 positioniert sich damit als einer der umfangreichsten Teile der Reihe und nutzt die urbane Kulisse, um ein frisches Fahrgefühl zu erzeugen.
37 Kommentare
Das war nötig.
Bei FH5 hatte mir das gefehlt.
Tokyo ist aber so gigantisch, dass die stadt über die breiter der halben Insel geht… Ich war letzte Frühjahr dort… das ist einfach irre…
Klingt super. Hoffentlich kann man ein Äquivalent zum berühmten Tokyo Highway befahren.
Aufs Erkunden der Stadt freue ich mich schon.😍
Ehrlich gesagt haben sie bisher auch noch keine wirklich großen Städte gemacht… Die Messlatte ist auf jeden Fall nicht soooo hoch 😄
Surfers Paradise aus Forza Horizon 3 oder Edinburgh aus Forza Horizon 4 sind schon ordentlich gewesen, aufjedenfall größer als die Stadt in Mexiko.
Wenn die jetzt 5x so groß wie die oben erwähnten wird, hat man schon eine „kleine“ feine Stadt, vielleicht gibt es ja mehrere Städte (wenn der Leak der Karte von damals stimmt).
Da bin ich gespannt ob sie es schaffen das auch gut zu füllen. Hab Bock drauf
Im Video sieht die Stadt großartig aus
Auf jeden Fall. Wird schon schief gehen
@kleineameise
Hier gibts das neuste FH6 Tokyo update 😉
Bei der Größe taucht man bestimmt gut darin ein 🤔
Das is auch gut so,das hat am meisten gefehlt in Fh5
Was war bisher die größte Stadt ?
Surfers Paradise aus Forza Horizon 3 oder Edinburgh aus Forza Horizon 4 ?
Gibt es eigentlich noch andere Städte als Tokio ?