Forza Horizon 6: Tokyo City jetzt als größten Urban-Biome der Serie enthüllt

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 präsentiert Tokyo City als bislang größte urbane Region der Reihe mit ikonischen Landmarken.

Ein neues Gameplay-Video zu Forza Horizon 6 zeigt erstmals das Tokyo City Biome und präsentiert die bislang größte urbane Umgebung der gesamten Serie. Die Umsetzung der japanischen Metropole soll dabei als zentraler Schauplatz des kommenden Rennspiels dienen und neue Maßstäbe für die Horizon-Reihe setzen.

Tokyo City wird als größte urbane Region beschrieben, die jemals in einem Forza Horizon Spiel realisiert wurde. Spieler können die virtuelle Nachbildung der Stadt erkunden und dabei bekannte Orte wie den Tokyo Tower, die Shibuya Crossing sowie das Daikoku Parking Area entdecken, das als wichtiger Treffpunkt für Auto-Enthusiasten gilt. Die offene Spielwelt soll darüber hinaus zahlreiche weitere Details und versteckte Orte bieten, die zur Erkundung einladen.

Das neue Biome-Showcase unterstreicht den Fokus auf eine dichte, lebendige Stadtumgebung, die sich deutlich von den bisherigen Landschaften der Reihe unterscheidet. Besonders die Kombination aus ikonischen Sehenswürdigkeiten und fahrerisch anspruchsvollen Straßen steht dabei im Mittelpunkt der Präsentation.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S und PC. Mit der Premium Edition oder dem Premium Upgrade ist ein früherer Zugriff bereits ab dem 15. Mai möglich, wodurch Spieler vier Tage früher in die neue Open World eintauchen können.

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13 Kommentare Added

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  1. hubertusVanzock 5265 XP Beginner Level 3 | 17.04.2026 - 18:24 Uhr

    Habe schon seit Ewigkeiten auf so eine Mega City bei der Serie gewartet 🙂 Top 👍 Allein DIE Details!

    Bei Teil 7 dann bitte eine Umsetzung in dem Ausmass von Prag, Zürich, oder Salzburg. DACH Region, bitte 🤗

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  2. Vayne1986 43495 XP Hooligan Schubser | 17.04.2026 - 18:26 Uhr

    Sieht sehr schön aus. 😍 Freue mich schon soo auf Forza Horizon 6. 🥰 Danke fürs Teilen. 💚

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  3. d4wGkw0n 43940 XP Hooligan Schubser | 17.04.2026 - 18:42 Uhr

    Das Spiel ohne vernünftige Stadtgröße zu bringen, wäre auch ein Unding gewesen.

    0
    • ViDoZ 2760 XP Beginner Level 2 | 17.04.2026 - 19:42 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Große Stadt ist echt geil! Ich muss gestehen das ich auch richtig Bock habe auf das Spiel. In letzter Zeit verstaubt meine XSX nur. Habe wenn mal mit der Switch 2 was gespielt, aber cool endlich Mal wieder ein Anreiz für die Xbox zu haben! 😁

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  5. Nibelungen86 346185 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.04.2026 - 18:57 Uhr

    Tokio ist nicht 3x sondern 5x so groß wie die bisher größte Stadt in Forza Horizon Serie (Teil 5).
    Die Stadt ist richtig geil, mehrere Straßenebenen, kleine Gassen und Wege, Stadium/Park/Tower/Docks/Tankstellen/Brücken und andere Sehenswürdigkeiten, Unterführungen, riesiges Parkhaus usw 🤩

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  6. AppleRedX 146955 XP Master-at-Arms Gold | 17.04.2026 - 19:02 Uhr

    Grandioses Game. Am Brückentag geht es los … ev auch am Feiertag wenn die Grenzen nach Neuseeland offen sind

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  7. hubertusVanzock 5265 XP Beginner Level 3 | 17.04.2026 - 19:16 Uhr

    Hätte gern ein Crossover mit Batman. Bei Nacht siehst du den Batmanscheinwerfer am Himmel und auf der Strasse begegnet dir manchmal das Batmobil 🤗

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  8. Eddy 12205 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 17.04.2026 - 20:38 Uhr

    Bin echt gespannt, wie sich die Enge der Straßen auf das Spielgefühl auswirken wird.

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