Forza Horizon 6: Tokyo City jetzt als größten Urban-Biome der Serie enthüllt

Ein neues Gameplay-Video zu Forza Horizon 6 zeigt erstmals das Tokyo City Biome und präsentiert die bislang größte urbane Umgebung der gesamten Serie. Die Umsetzung der japanischen Metropole soll dabei als zentraler Schauplatz des kommenden Rennspiels dienen und neue Maßstäbe für die Horizon-Reihe setzen.

Tokyo City wird als größte urbane Region beschrieben, die jemals in einem Forza Horizon Spiel realisiert wurde. Spieler können die virtuelle Nachbildung der Stadt erkunden und dabei bekannte Orte wie den Tokyo Tower, die Shibuya Crossing sowie das Daikoku Parking Area entdecken, das als wichtiger Treffpunkt für Auto-Enthusiasten gilt. Die offene Spielwelt soll darüber hinaus zahlreiche weitere Details und versteckte Orte bieten, die zur Erkundung einladen.

Das neue Biome-Showcase unterstreicht den Fokus auf eine dichte, lebendige Stadtumgebung, die sich deutlich von den bisherigen Landschaften der Reihe unterscheidet. Besonders die Kombination aus ikonischen Sehenswürdigkeiten und fahrerisch anspruchsvollen Straßen steht dabei im Mittelpunkt der Präsentation.

Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S und PC. Mit der Premium Edition oder dem Premium Upgrade ist ein früherer Zugriff bereits ab dem 15. Mai möglich, wodurch Spieler vier Tage früher in die neue Open World eintauchen können.

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