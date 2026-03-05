Forza Horizon 6: Toyota Land Cruiser auf Entdeckungstour

Forza Horizon 6 zeigt im neuen Trailer den Toyota Land Cruiser auf Entdeckungstour durch Japan.

Ein neuer Trailer liefert euch einen ersten Eindruck davon, was euch im nächsten großen Open-World-Rennabenteuer erwartet. In den frischen Szenen steht vor allem der Toyota LandCruiser im Mittelpunkt, der bereit ist, jede Ecke Japans zu erkunden.

Mit dem neuesten Teil der Reihe verschlägt es euch diesmal nach Japan. Dort warten atemberaubende Landschaften, abwechslungsreiche Straßen und zahlreiche Offroad-Strecken darauf, von euch entdeckt zu werden. Egal ob durch dichte Wälder, über kurvige Bergpässe oder entlang weiter Küstenstraßen – die offene Spielwelt soll größer sein als je zuvor.

Besonders beeindruckend fällt die Fahrzeugauswahl aus. Insgesamt könnt ihr euch ans Steuer von über 550 echten Autos setzen und damit eure ganz persönliche Rennkarriere starten.

Im Mittelpunkt steht erneut die große Open-World, die euch jede Menge Freiheit beim Erkunden bietet. Ihr entscheidet selbst, wohin eure Reise geht und welche Rennen oder Events ihr als Nächstes angeht.

Der Start des neuen Rennspiels ist bereits terminiert. Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 und wird direkt zum Release im Game Pass verfügbar sein.