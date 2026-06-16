Forza Horizon 6: Toyota Starlet Glanza V feiert Debüt

Fans japanischer Kompaktsportler dürfen sich auf einen weiteren Neuzugang in Forza Horizon 6 freuen.

Mit dem 1996 Toyota Starlet Glanza V hält ein beliebter JDM-Klassiker Einzug in das Rennspiel.

Der Glanza V gilt als die leistungsstärkste Variante der Starlet-Baureihe. Unter der Haube arbeitet ein 1,3-Liter-Turbomotor mit 115 PS, dessen Leistung ausschließlich an die Vorderräder übertragen wird.

Besonders bekannt ist das Fahrzeug für sein großes Tuning-Potenzial, weshalb es sich über viele Jahre hinweg eine treue Fangemeinde aufgebaut hat.

Dank seines geringen Gewichts und der einfachen Modifizierbarkeit entwickelte sich der Toyota Starlet Glanza V zu einem Geheimtipp unter JDM-Enthusiasten. Bereits kleinere Anpassungen können die Performance des Fahrzeugs deutlich steigern.

In Forza Horizon 6 kann das Fahrzeug während der Frühlingssaison der Festival-Playlist „Welcome to Japan“ freigeschaltet werden. Dafür müssen Spieler insgesamt 15 Punkte sammeln.

Mit der Aufnahme des Starlet Glanza V erweitert Playground Games die Auswahl an japanischen Kultfahrzeugen um einen weiteren Vertreter der 1990er-Jahre, der insbesondere bei Fans klassischer Importfahrzeuge hoch im Kurs steht.