Forza Horizon 6: Über 160.000 Premium-Spieler allein auf Steam – UPDATE

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Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 erreicht über 160.000 Spieler noch vor dem offiziellen Release.

Noch vor dem offiziellen Launch entwickelt sich Forza Horizon 6 zu einem massiven Erfolg auf Steam.

Allein während der Premium-Access-Phase erreichte das Rennspiel bereits über 130.000 (UPDATE 2: 160.000) gleichzeitige Spieler auf Valves Plattform.

Besonders bemerkenswert ist dabei der hohe Preis der Premium Edition, die für 119,99 Euro angeboten wird und den Vorabzugang ermöglicht.

Die Zahlen zeigen deutlich, wie groß das Interesse an dem neuen Open-World-Racer von Playground Games bereits vor dem regulären Release ist. Trotz des hohen Einstiegspreises greifen zahlreiche Spieler zur teuersten Edition, um früher auf die Straßen Japans zurückzukehren.

Zusätzlich profitiert das Spiel aktuell von extrem starken Wertungen der internationalen Fachpresse. Auf Metacritic gehört Forza Horizon 6 derzeit zu den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026.

Auch technisch hinterlässt das Rennspiel einen starken Eindruck. Und falls ihr noch nicht zugeschlagen habt, gibt es das Game bei Eneba im Angebot:

Oder ihr schlagt bei Amazon zu:

Wer von euch wird Forza Horizon 6 ebenfalls in der Premium Edition spielen?

Quelle
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43 Kommentare Added

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  2. Kitomy 67355 XP Romper Domper Stomper | 15.05.2026 - 15:54 Uhr

    Bei 160.000 hat man also schon mal über 10 Millionen allein damit eingenommen.

    0
    • Z0RN 511775 XP Xboxdynasty MVP Silber | 15.05.2026 - 15:57 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Die Premium Edition kostet 119,99 Euro auf Steam. Ein Upgrade ist nicht möglich.

      Demnach sind es ~20 Mio nur via Steam, oder verwechsel ich da was?

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      • Kitomy 67355 XP Romper Domper Stomper | 15.05.2026 - 16:02 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        hatte ja auch zu erst ca 14 Millionen da stehen.
        Aber , 30 % nimmt halt Steam weg und wenn die Keys z.B. Bei Enba gekauft werden, isses ja noch mal weniger.

        Daher hatte ich meinen text korrigiert und lieber mal mindestens 10 Million drauß gemacht.

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