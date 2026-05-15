Forza Horizon 6: Über 160.000 Premium-Spieler allein auf Steam – UPDATE

Forza Horizon 6 erreicht über 160.000 Spieler noch vor dem offiziellen Release.

Noch vor dem offiziellen Launch entwickelt sich Forza Horizon 6 zu einem massiven Erfolg auf Steam.

Allein während der Premium-Access-Phase erreichte das Rennspiel bereits über 130.000 (UPDATE 2: 160.000) gleichzeitige Spieler auf Valves Plattform.

Besonders bemerkenswert ist dabei der hohe Preis der Premium Edition, die für 119,99 Euro angeboten wird und den Vorabzugang ermöglicht.

Die Zahlen zeigen deutlich, wie groß das Interesse an dem neuen Open-World-Racer von Playground Games bereits vor dem regulären Release ist. Trotz des hohen Einstiegspreises greifen zahlreiche Spieler zur teuersten Edition, um früher auf die Straßen Japans zurückzukehren.

Zusätzlich profitiert das Spiel aktuell von extrem starken Wertungen der internationalen Fachpresse. Auf Metacritic gehört Forza Horizon 6 derzeit zu den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026.

Auch technisch hinterlässt das Rennspiel einen starken Eindruck. Und falls ihr noch nicht zugeschlagen habt, gibt es das Game bei Eneba im Angebot:

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Wer von euch wird Forza Horizon 6 ebenfalls in der Premium Edition spielen?