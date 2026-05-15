Forza Horizon 6: Über 160.000 Premium-Spieler allein auf Steam – UPDATE

Noch vor dem offiziellen Launch entwickelt sich Forza Horizon 6 zu einem massiven Erfolg auf Steam.
Allein während der Premium-Access-Phase erreichte das Rennspiel bereits über
130.000 (UPDATE 2: 160.000) gleichzeitige Spieler auf Valves Plattform.
Besonders bemerkenswert ist dabei der hohe Preis der Premium Edition, die für 119,99 Euro angeboten wird und den Vorabzugang ermöglicht.
Die Zahlen zeigen deutlich, wie groß das Interesse an dem neuen Open-World-Racer von Playground Games bereits vor dem regulären Release ist. Trotz des hohen Einstiegspreises greifen zahlreiche Spieler zur teuersten Edition, um früher auf die Straßen Japans zurückzukehren.
Zusätzlich profitiert das Spiel aktuell von extrem starken Wertungen der internationalen Fachpresse. Auf Metacritic gehört Forza Horizon 6 derzeit zu den bestbewerteten Spielen des Jahres 2026.
Auch technisch hinterlässt das Rennspiel einen starken Eindruck. Und falls ihr noch nicht zugeschlagen habt, gibt es das Game bei Eneba im Angebot:
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Wer von euch wird Forza Horizon 6 ebenfalls in der Premium Edition spielen?
43 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir reicht die Standard Version aber allen die schon am Start sind viel Spaß
Bei 160.000 hat man also schon mal über 10 Millionen allein damit eingenommen.
Die Premium Edition kostet 119,99 Euro auf Steam. Ein Upgrade ist nicht möglich.
Demnach sind es ~20 Mio nur via Steam, oder verwechsel ich da was?
hatte ja auch zu erst ca 14 Millionen da stehen.
Aber , 30 % nimmt halt Steam weg und wenn die Keys z.B. Bei Enba gekauft werden, isses ja noch mal weniger.
Daher hatte ich meinen text korrigiert und lieber mal mindestens 10 Million drauß gemacht.
Die 200k wird heute Nacht geknackt …