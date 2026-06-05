Forza Horizon 6: Über 6,4 Millionen Verkäufe und fast 6 Millionen Game Pass-Spieler – Bericht

Forza Horizon 6 entwickelt sich laut aktuellen Analystenschätzungen zu einem der erfolgreichsten Xbox-Spiele der vergangenen Jahre.
Nach Angaben von Alinea Analytics soll sich das Rennspiel bislang rund 6,4 Millionen Mal verkauft haben. Hinzu kommen demnach fast sechs Millionen weitere Spieler, die über den Xbox Game Pass auf das Spiel zugegriffen haben – einschließlich der Nutzer auf Konsole, PC und über Cloud Gaming.
Damit würde die Gesamtzahl der erreichten Spieler bereits deutlich über zwölf Millionen liegen.
Besonders bemerkenswert ist laut den Analysten die wirtschaftliche Entwicklung des Titels. Den Schätzungen zufolge nähert sich Forza Horizon 6 inzwischen einem Umsatz von 500 Millionen US-Dollar, obwohl eine Veröffentlichung für PlayStation 5 bislang noch aussteht.
Sollten sich die Prognosen bestätigen, könnte der bevorstehende PS5-Release dem Open-World-Rennspiel zusätzlichen Rückenwind verleihen und die Reichweite der Marke weiter erhöhen.
Microsoft selbst hat bislang keine offiziellen Verkaufszahlen zu Forza Horizon 6 veröffentlicht. Die genannten Werte basieren ausschließlich auf den aktuellen Hochrechnungen von Alinea Analytics.
Dennoch unterstreichen die Zahlen einmal mehr die Bedeutung der Forza-Reihe für Xbox. Neben starken Verkaufszahlen scheint auch die Integration in den Xbox Game Pass die Reichweite des Spiels erheblich gesteigert zu haben.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
GOTY Kandidat für mich! Sehr hohe Verkaufszahlen finde ich. Das beste Feature ist sogar für mich der „AutoDrive“. Wenn man mal aus der Puste ist, ist dieser Feature sehr gut. Was auch gut ist das es keine Skillpunkte gibt wenn man AutoDrive eingeschaltet hat. Sehr sehr gut! 18 Runden eine Rundstrecke fahren macht ungefähr 20.000 Credits und ungefähr 9.000 XP je nach grösse der Rennstrecke. Bin übrigens Prestige 1 mit einem Level von 8! Über 8.000.000 Credits hab ich und bin immer noch beim pinkfarbene Armband. 🙂
mir gefällt das auch sehr gut.. ich nutz es zb in der Zeit nach der Arbeit wenn ich esse und nooch bissl TV laufen hab bevor ich dann abends zocke.. einfach bissl Kohle farmen..
gibt ja doch teils einige hohe Ausgaben was man da so am Strassenrand findet ^^
mein teuerstes was da rumstand war der Porsche MissionR mit knapp 4 Mio Kosten
Wenn Microsoft dieses Spiel auf die Playstation bringt, weil man voller Gier nur die zusätzlichen Einnahmen sieht, dann ist Microsoft nicht mehr zu helfen.
Gerade solche Spieleblockbuster braucht man um Gamer zurück ins Boot zu holen!
Aber wie ich Microsoft kenne wird das wieder nichts.. Die Gier ist einfach zu gross und Anleger müssen zufriedengestellt werden.
Glückwunsch. 🥳🥳 Ein fantastisches Spiel. Habe das goldene Armband und alle Schilder & Maskottchen gesammelt. 🥰❤️
Glückwunsch an den Racing-GOTD🍾🎉🎉
Sollte jetzt die Nachricht kommen:wegen der immensen Erfolg und der neuen Strategischen Ausrichtung wird die Playstation fassung eingestellt.Wir verstehen den unmut der kunden freuen uns aber, wenn sie die Pc version oder ein kommendes Forza bundle inkl. Xbox kaufen 😀
Glückwunsch XBOX und Playground Games. Mehr als verdient. Das Spiel ist ein Kracher geworden🥳