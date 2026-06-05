Forza Horizon 6: Über 6,4 Millionen Verkäufe und fast 6 Millionen Game Pass-Spieler – Bericht

Forza Horizon 6 entwickelt sich laut aktuellen Analystenschätzungen zu einem der erfolgreichsten Xbox-Spiele der vergangenen Jahre.

Nach Angaben von Alinea Analytics soll sich das Rennspiel bislang rund 6,4 Millionen Mal verkauft haben. Hinzu kommen demnach fast sechs Millionen weitere Spieler, die über den Xbox Game Pass auf das Spiel zugegriffen haben – einschließlich der Nutzer auf Konsole, PC und über Cloud Gaming.

Damit würde die Gesamtzahl der erreichten Spieler bereits deutlich über zwölf Millionen liegen.

Besonders bemerkenswert ist laut den Analysten die wirtschaftliche Entwicklung des Titels. Den Schätzungen zufolge nähert sich Forza Horizon 6 inzwischen einem Umsatz von 500 Millionen US-Dollar, obwohl eine Veröffentlichung für PlayStation 5 bislang noch aussteht.

Sollten sich die Prognosen bestätigen, könnte der bevorstehende PS5-Release dem Open-World-Rennspiel zusätzlichen Rückenwind verleihen und die Reichweite der Marke weiter erhöhen.

Microsoft selbst hat bislang keine offiziellen Verkaufszahlen zu Forza Horizon 6 veröffentlicht. Die genannten Werte basieren ausschließlich auf den aktuellen Hochrechnungen von Alinea Analytics.

Dennoch unterstreichen die Zahlen einmal mehr die Bedeutung der Forza-Reihe für Xbox. Neben starken Verkaufszahlen scheint auch die Integration in den Xbox Game Pass die Reichweite des Spiels erheblich gesteigert zu haben.