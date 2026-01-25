Forza Horizon 6: Über 80 Screenshots zeigen wunderschöne Landschaften und mehr

Forza Horizon 6 beeindruckt mit über 80 neuen Screenshots – Tokio und Umgebung sehen atemberaubend realistisch aus.

Über 80 Screenshots zu Forza Horizon 6 zeigen euch heute eine beeindruckende Vielfalt an Schauplätzen aus Tokio und den umliegenden Landschaften.

Die Bilder aus dem Developer Direct, die sonst viel zu schnell an euch vorbeifliegen, reichen von dichten Stadtvierteln über ruhige Vororte bis hin zu weitläufigen Naturkulissen – und demonstrieren eindrucksvoll, wie viel Liebe zum Detail in den neuen Serienteil von Playground Games steckt.

Besonders auffällig sind die realitätsnahen Gebäude, die lebendigen Straßenstrukturen und die fein ausgearbeiteten Lichtstimmungen, die Tokio sowohl tagsüber als auch nachts in Szene setzen. Auch die Umgebung außerhalb der Metropole wirkt außergewöhnlich authentisch: Küstenstraßen, Bergpässe, Wälder und ländliche Ortschaften zeigen die enorme Vielfalt des japanischen Settings.

Die Screenshots unterstreichen, dass Forza Horizon 6 visuell einen deutlichen Sprung nach vorne macht und die bisher realistischste Spielwelt der Reihe anstrebt. Die Mischung aus urbaner Dichte und natürlicher Weite könnte den neuen Ableger zu einem der atmosphärisch stärksten Horizon‑Teile machen.

Einen klitzekleinen Vorgeschmack gibt es hier: