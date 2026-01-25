Forza Horizon 6: Über 80 Screenshots zeigen wunderschöne Landschaften und mehr

20 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 beeindruckt mit über 80 neuen Screenshots – Tokio und Umgebung sehen atemberaubend realistisch aus.

Über 80 Screenshots zu Forza Horizon 6 zeigen euch heute eine beeindruckende Vielfalt an Schauplätzen aus Tokio und den umliegenden Landschaften.

Die Bilder aus dem Developer Direct, die sonst viel zu schnell an euch vorbeifliegen, reichen von dichten Stadtvierteln über ruhige Vororte bis hin zu weitläufigen Naturkulissen – und demonstrieren eindrucksvoll, wie viel Liebe zum Detail in den neuen Serienteil von Playground Games steckt.

Besonders auffällig sind die realitätsnahen Gebäude, die lebendigen Straßenstrukturen und die fein ausgearbeiteten Lichtstimmungen, die Tokio sowohl tagsüber als auch nachts in Szene setzen. Auch die Umgebung außerhalb der Metropole wirkt außergewöhnlich authentisch: Küstenstraßen, Bergpässe, Wälder und ländliche Ortschaften zeigen die enorme Vielfalt des japanischen Settings.

Die Screenshots unterstreichen, dass Forza Horizon 6 visuell einen deutlichen Sprung nach vorne macht und die bisher realistischste Spielwelt der Reihe anstrebt. Die Mischung aus urbaner Dichte und natürlicher Weite könnte den neuen Ableger zu einem der atmosphärisch stärksten Horizon‑Teile machen.

Einen klitzekleinen Vorgeschmack gibt es hier:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

20 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ShadowTerror90 65775 XP Romper Domper Stomper | 25.01.2026 - 12:58 Uhr

    Bilder sehen immer fantastisch aus,beeindrucken mich aber jetzt nicht so 🤷🏻‍♂️

    Freu mich drauf 😎👍🏻

    0
  4. DrFreaK666 197725 XP Grub Killer God | 25.01.2026 - 13:11 Uhr

    Ich finde nicht, dass Forza (egal welches) realistisch aussieht. Die Sättigung ist immer höher, was es „zu schön“ darstellt. Ist hier aber kein Makel

    0
  5. Robilein 1206230 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.01.2026 - 13:21 Uhr

    Ein paar Screenshots schauen richtig wie Gemälde aus😱😱😱

    0

Hinterlasse eine Antwort