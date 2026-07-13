Forza Horizon 6: Üerraschende VR-Unterstützung – Fans machen es auf dem PC möglich

Neue Perspektive auf die Straßen Japans: Forza Horizon 6-Fans bringen VR ins Spiel.

Nur kurze Zeit nach dem Start von Forza Horizon 6 erweitert die Community das Rennspiel bereits um ein Feature, das offiziell nicht unterstützt wird: Einige PC-Spieler berichten, dass sie den Titel mithilfe eigener Tools erfolgreich in VR spielen können.

Über Beiträge auf Reddit zeigen Fans erste Versuche, Forza Horizon 6 mit Community-entwickelten Lösungen in der virtuellen Realität zum Laufen zu bringen. Eine offizielle VR-Unterstützung durch die Entwickler gibt es bislang nicht.

PC-Community treibt Forza Horizon 6 weiter voran

Während viele Spieler noch die offene Spielwelt erkunden, experimentieren PC-Fans bereits mit Möglichkeiten, das Fahrerlebnis weiter auszubauen. Die VR-Umsetzung stammt dabei nicht von den Entwicklern, sondern aus der Modding- und Community-Szene.

Gerade Rennspiele profitieren häufig von VR-Technologie, da die zusätzliche Perspektive ein intensiveres Gefühl für Geschwindigkeit und Fahrzeugkontrolle vermitteln kann.

Keine offizielle VR-Ankündigung

Aktuell handelt es sich um eine inoffizielle Lösung, die von Spielern selbst umgesetzt wurde. Ob Playground Games oder Xbox künftig eine native VR-Unterstützung für Forza Horizon 6 plant, ist nicht bekannt.

Die ersten Community-Versuche zeigen jedoch erneut, wie kreativ die PC-Spielerschaft mit beliebten Spielen umgeht und welche zusätzlichen Möglichkeiten durch eigene Tools entstehen können.

NEWS: The Forza Horizon 6 community is already pushing the game even further! Recent posts on Reddit show that some PC players are successfully running Forza Horizon 6 in VR using community-made tools. pic.twitter.com/w8BqIUswBd — Forza Leaks (@ForzaLeakz) July 10, 2026