Forza Horizon 6: Umfassende Lokalisierung bestätigt

Forza Horizon 6 bestätigt umfassende Lokalisierung: Vollvertonung in zehn Sprachen und zusätzliche Texte in vierzehn weiteren.

Zum kommenden Release von Forza Horizon 6 hat Playground Games die vollständige Liste der unterstützten Sprachen veröffentlicht und damit einen klaren Blick darauf ermöglicht, wie international der neue Open-World-Racer aufgestellt ist.

Schon die Auswahl der vollständig lokalisierten Sprachfassungen zeigt, dass das Studio großen Wert auf eine breite Zugänglichkeit legt.

Neben Englisch US, Deutsch, Italienisch und Spanisch gehören auch brasilianisches Portugiesisch, mexikanisches Spanisch, Japanisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch zu den Sprachen, die sowohl mit Voiceover als auch mit Text unterstützt werden.

Darüber hinaus erweitert das Team die Lokalisierung um eine zusätzliche Ebene. Spieler erhalten in britischem Englisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch und Türkisch vollständige Textunterstützung, auch wenn diese Sprachen keine eigene Vertonung erhalten.

Forza Horizon 6 Voice-Lokalisierung

Englisch (US)

Deutsch

Italienisch

Spanisch

Brasilianisches Portugiesisch

Mexikanisches Spanisch

Japanisch

Koreanisch

Traditionelles Chinesisch

Vereinfachtes Chinesisch

Forza Horizon 6 Text-Lokalisierung

Britisches Englisch

Tschechisch

Dänisch

Niederländisch

Finnisch

Französisch

Griechisch

Ungarisch

Norwegisch

Polnisch

Portugiesisch

Russisch

Schwedisch

Türkisch

Damit deckt Forza Horizon 6 eine beeindruckend große Sprachvielfalt ab, die weit über das hinausgeht, was viele Rennspiele traditionell anbieten.

Mit dieser breiten Lokalisierung schafft Playground Games eine Grundlage, die den weltweiten Anspruch der Reihe unterstreicht. Die Mischung aus vollständig vertonten Fassungen und zusätzlichen Textsprachen sorgt dafür, dass der neue Serienteil in zahlreichen Regionen ohne sprachliche Barrieren erlebt werden kann.