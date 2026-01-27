Forza Horizon 6: Umfassende Lokalisierung bestätigt

Zum kommenden Release von Forza Horizon 6 hat Playground Games die vollständige Liste der unterstützten Sprachen veröffentlicht und damit einen klaren Blick darauf ermöglicht, wie international der neue Open-World-Racer aufgestellt ist.
Schon die Auswahl der vollständig lokalisierten Sprachfassungen zeigt, dass das Studio großen Wert auf eine breite Zugänglichkeit legt.
Neben Englisch US, Deutsch, Italienisch und Spanisch gehören auch brasilianisches Portugiesisch, mexikanisches Spanisch, Japanisch, Koreanisch, traditionelles Chinesisch und vereinfachtes Chinesisch zu den Sprachen, die sowohl mit Voiceover als auch mit Text unterstützt werden.
Darüber hinaus erweitert das Team die Lokalisierung um eine zusätzliche Ebene. Spieler erhalten in britischem Englisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch und Türkisch vollständige Textunterstützung, auch wenn diese Sprachen keine eigene Vertonung erhalten.
Forza Horizon 6 Voice-Lokalisierung
- Englisch (US)
- Deutsch
- Italienisch
- Spanisch
- Brasilianisches Portugiesisch
- Mexikanisches Spanisch
- Japanisch
- Koreanisch
- Traditionelles Chinesisch
- Vereinfachtes Chinesisch
Forza Horizon 6 Text-Lokalisierung
- Britisches Englisch
- Tschechisch
- Dänisch
- Niederländisch
- Finnisch
- Französisch
- Griechisch
- Ungarisch
- Norwegisch
- Polnisch
- Portugiesisch
- Russisch
- Schwedisch
- Türkisch
Damit deckt Forza Horizon 6 eine beeindruckend große Sprachvielfalt ab, die weit über das hinausgeht, was viele Rennspiele traditionell anbieten.
Mit dieser breiten Lokalisierung schafft Playground Games eine Grundlage, die den weltweiten Anspruch der Reihe unterstreicht. Die Mischung aus vollständig vertonten Fassungen und zusätzlichen Textsprachen sorgt dafür, dass der neue Serienteil in zahlreichen Regionen ohne sprachliche Barrieren erlebt werden kann.
Potenzieller Disk Release, deutsche Vertonung. Macht gerne so weiter.
good news keep on coming
Wenn Spiele wie The Outer Worlds 2, Avowed und das Oblivion Remake eine deutsche Synchronisation bekommen würden, wäre das viel besser, als bei einem Rennspiel, wo ich einfach mal in den Raum werfe, dass es nicht so wichtig wäre, der Story zu folgen.
Ich habe jeden Forza Horizon Teil ausgiebig gespielt, und die Story dort ist meiner Meinung nach nicht besonders wichtig bzw. würden dort auch Untertitel reichen.
Das sieht bei den oben genannten Spielen deutlich anders aus.
Klasse! Wenn die das jetzt bei Fable genau so machen würden wäre es das beste Spielejahr für mich seit langem.
Fable 4 muss definitiv auf deutsch kommen. Das wäre sonst eine große Enttäuschung.
Wow! Da käme ich direkt in Versuchung alle Sprachen abwechselnd zu hören.