Forza Horizon 6: Update 398.92.0 veröffentlicht – Fehlerbehebungen, Audio-Verbesserungen und Leaderboard-Reset

Forza Horizon 6 erhält mit dem Update 398.92.0 eine umfangreiche Aktualisierung, die zahlreiche Fehler behebt und Verbesserungen an Performance, Audio, Fahrzeugen und Gameplay vornimmt. Der Patch ist ab dem 13. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Windows PC über die Xbox App und Steam verfügbar.
Neben allgemeinen Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen nimmt das Update mehrere Anpassungen an der KI vor. Unter anderem wurden übermäßige Kollisionen der KI-Fahrzeuge bei Kurveneinfahrten reduziert.
Auch beim Sound gibt es Änderungen. Die Audio-Performance wurde verbessert, ein Fehler beim Sprachlautstärke-Regler behoben und die Rotation der Radiosongs angepasst. Zusätzlich erhalten der 2016 Alfa Romeo Giulia sowie der 2022 Ferrari 296 GTB neue Auspuffklänge.
Bei den Fahrzeugen behebt der Patch mehrere Probleme. Unter anderem wurde ein Fehler beim 1995 Toyota MR2 GT korrigiert, durch den Randsteine zu einem kompletten Stillstand führen konnten. Außerdem wurde ein Problem behoben, bei dem Schatzfahrzeuge aus der eigenen Fahrzeugsammlung entfernt werden konnten.
Weitere Änderungen betreffen unter anderem
- Anpassungen am Kredit-Limit im Auktionshaus
- Überarbeitung des Preises für den 1998 Subaru Impreza 22B-STi Version
- Fehlerbehebungen im EventLab
- Verbesserungen bei Free Drive und der Zurückspulen-Funktion
- Korrekturen bei Rivals, Convoys und The Eliminator
- Verbesserungen an Fahrzeugvisuals, Lackierungen und Kleidung
Ein wichtiger Bestandteil des Updates betrifft die Rivals-Bestenlisten. Aufgrund unrealistischer Einträge, die durch Exploits oder bestimmte Reifen-Konfigurationen entstanden sind, wurden alle betroffenen Rivals-Leaderboards zurückgesetzt.
Die Entwickler erklären, dass die Entscheidung notwendig war, um künftig wieder faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Bereits erspielte saubere Zeiten, die für bestimmte Collection-Journal-Belohnungen benötigt werden, bleiben jedoch erhalten.
Auch die Untersuchung zu verlorenen Spielständen läuft weiter. Das Team arbeitet weiterhin an Verbesserungen auf allen Plattformen, um Probleme mit fehlenden Speicherdaten zu reduzieren. Xbox Series X|S und PC haben bereits entsprechende Updates erhalten.
Sollte es nach dem Update zu einem Datenverlust kommen, erscheint beim nächsten Spielstart ein Konfliktfenster. Spieler können anschließend die Cloud-Speicheroption auswählen, um den zuletzt gespeicherten Fortschritt wiederherzustellen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich finde die Motorensounds ein wenig zu leise aber vielleicht liegt es auch nur an meinen Ohren.
Gerade mal die Ausgabe auf Heimkino mit der Voreinstellung auf Auto-Fokus gestellt, ansonsten nur GPS-Stimme aus.
Der 2020 Ford Mustang Shelby GT500 schreit hier ordentlich. 🤣
„Außerdem wurde ein Problem behoben, bei dem Schatzfahrzeuge aus der eigenen Fahrzeugsammlung entfernt werden konnten.“
Ja, das ist mir gestern negativ aufgefallen dass das nicht mehr geht.
Ist völlig unverständlich für mich warum man Schatz und Scheunenfunde nicht verkaufen oder zumindest entfernen kann.
Hab null Bock auf die alten Klapperkisten in meiner Garage…
Der Speicherfehler muss unbedingt behoben werden, wenigstens kann man den letzten Spielstand in der Cloud hochladen.
Vielen Dank für die Info. 💚
Tolles Update. Ich sehe über die Hälfte der Designs nicht mehr im Fuhrpark.
Habe da jetzt nur eine graue Silhouette des Fahrzeugs.
Kann man zwar fixen indem man ein neues Design wählt, aber ich gehe jetzt sicherlich keine ~200 Designs durch…