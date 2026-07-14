Forza Horizon 6: Update 398.92.0 veröffentlicht – Fehlerbehebungen, Audio-Verbesserungen und Leaderboard-Reset

Forza Horizon 6 Update bringt zahlreiche Verbesserungen und setzt wegen Exploits die Rivals-Bestenlisten zurück.

Forza Horizon 6 erhält mit dem Update 398.92.0 eine umfangreiche Aktualisierung, die zahlreiche Fehler behebt und Verbesserungen an Performance, Audio, Fahrzeugen und Gameplay vornimmt. Der Patch ist ab dem 13. Juli 2026 für Xbox Series X|S, Windows PC über die Xbox App und Steam verfügbar.

Neben allgemeinen Stabilitäts- und Leistungsverbesserungen nimmt das Update mehrere Anpassungen an der KI vor. Unter anderem wurden übermäßige Kollisionen der KI-Fahrzeuge bei Kurveneinfahrten reduziert.

Auch beim Sound gibt es Änderungen. Die Audio-Performance wurde verbessert, ein Fehler beim Sprachlautstärke-Regler behoben und die Rotation der Radiosongs angepasst. Zusätzlich erhalten der 2016 Alfa Romeo Giulia sowie der 2022 Ferrari 296 GTB neue Auspuffklänge.

Bei den Fahrzeugen behebt der Patch mehrere Probleme. Unter anderem wurde ein Fehler beim 1995 Toyota MR2 GT korrigiert, durch den Randsteine zu einem kompletten Stillstand führen konnten. Außerdem wurde ein Problem behoben, bei dem Schatzfahrzeuge aus der eigenen Fahrzeugsammlung entfernt werden konnten.

Weitere Änderungen betreffen unter anderem

Anpassungen am Kredit-Limit im Auktionshaus

Überarbeitung des Preises für den 1998 Subaru Impreza 22B-STi Version

Fehlerbehebungen im EventLab

Verbesserungen bei Free Drive und der Zurückspulen-Funktion

Korrekturen bei Rivals, Convoys und The Eliminator

Verbesserungen an Fahrzeugvisuals, Lackierungen und Kleidung

Ein wichtiger Bestandteil des Updates betrifft die Rivals-Bestenlisten. Aufgrund unrealistischer Einträge, die durch Exploits oder bestimmte Reifen-Konfigurationen entstanden sind, wurden alle betroffenen Rivals-Leaderboards zurückgesetzt.

Die Entwickler erklären, dass die Entscheidung notwendig war, um künftig wieder faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Bereits erspielte saubere Zeiten, die für bestimmte Collection-Journal-Belohnungen benötigt werden, bleiben jedoch erhalten.

Auch die Untersuchung zu verlorenen Spielständen läuft weiter. Das Team arbeitet weiterhin an Verbesserungen auf allen Plattformen, um Probleme mit fehlenden Speicherdaten zu reduzieren. Xbox Series X|S und PC haben bereits entsprechende Updates erhalten.

Sollte es nach dem Update zu einem Datenverlust kommen, erscheint beim nächsten Spielstart ein Konfliktfenster. Spieler können anschließend die Cloud-Speicheroption auswählen, um den zuletzt gespeicherten Fortschritt wiederherzustellen.