Forza Horizon 6: Update, Eliminator kehrt zurück und Spieler erhalten Gratis-Auto

Nach Kritik und technischen Problemen rund um den Spielmodus Eliminator hat das Entwicklerteam von Forza Horizon 6 eine schnelle Lösung angekündigt.
Der beliebte Battle-Royale-Modus soll so bald wie möglich per Hotfix zurückkehren.
Als Entschädigung erhalten alle Spieler zusätzlich den 2021 McLaren Sabre kostenlos. Das Fahrzeug wird gemeinsam mit dem Hotfix verteilt und soll als Zeichen des guten Willens an die Community verschenkt werden.
Darüber hinaus veröffentlicht das neue Series-2-Update zahlreiche Verbesserungen für Xbox Series X|S, Windows-PC und Steam. Neben allgemeinen Stabilitäts- und Performance-Optimierungen wurden Anpassungen an der KI, den Leaderboards, der Festival Playlist sowie verschiedenen Grafik- und Audiofunktionen vorgenommen.
Besonders umfangreich fallen die Änderungen bei Horizon Play aus. Der benötigte XP-Aufwand zwischen Level 26 und 100 wurde deutlich reduziert.
Dadurch soll das Freischalten des Erfolgs „Maxed Out“ erheblich schneller möglich sein. Spieler mit bereits hohem Fortschritt profitieren sogar rückwirkend von den Anpassungen und können mehrere Levels sowie neue Abzeichen sofort erhalten.
Auch das Straßenerkundungssystem wurde verbessert. Eine neue Prozentanzeige zeigt künftig den Fortschritt der befahrenen Straßen innerhalb einer Region an. Gleichzeitig wurden Fehler behoben, durch die einzelne Straßenabschnitte nicht korrekt als entdeckt markiert wurden.
Für Diskussionen dürfte zudem die Überarbeitung der Drag-Reifen sorgen. Die Entwickler haben deren Fahrphysik angepasst, nachdem diese Reifenart außerhalb von Drag-Rennen einen unerwarteten Wettbewerbsvorteil bot. Künftig sollen Drag-Reifen deutlich weniger Kurvenhaftung bieten und nicht länger die optimale Wahl für Rundstrecken-Events sein.
Als Folge der Änderungen plant das Team außerdem, zahlreiche bestehende Bestzeiten aus den Ranglisten zu entfernen, die vor dem Update mit den bisher übermächtigen Drag-Reifen erzielt wurden. Auf Drag-Rennen selbst und die entsprechenden Leaderboards sollen die Anpassungen jedoch keine Auswirkungen haben.
Mit der Rückkehr des Eliminators, einem kostenlosen Fahrzeuggeschenk und zahlreichen Gameplay-Anpassungen zählt das Update zu den bislang umfangreichsten Nachbesserungen seit dem Start von Forza Horizon 6.
26 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was war eigentlich das Problem bei Eliminator? In meinen Runden lief alles sauber.
Es gab ein Credits Glitch, den mache ausnutzten und mehre Millionen dadurch „verdienen“ konnten. YT ist voll mit solchen Videos. Nutzt man solche Sachen aus, kann es sogar zum Bann kommen.
Ah, okay. Ging völlig an mir vorbei. Danke für die Info.
Playground Games hat niemanden gebannt, der Glitch beruht auf ihrem eigenen Fehlern, da nutzt niemand Schummelsoftware um das eigentliche Game zu manipulieren. Nur im letzteren Falle sind Bans gerechtfertigt, nicht bei Glitches oder Exploits.
Jeder der den Glitch benutzt hat, wird auf 10 Million Credits zurückgesetzt. Das wars dann auch schon.
Es gab einen Glitch der dem Spiel vorgaukelte, dass man enorme Distanzen gefahren hat obwohl das gar nicht stimmte. Da waren Spieler dann z-B. nach einem Eliminator match direkt bei 999.999.999 credits😅 Das haben sie jetzt gepatched und die entsprechenden Spieler auf 10 Mio zurückgesetzt.
Und das Matchmaking ist noch immer absoluter Scheißdreck.
Entweder gegen die Top 4% die davonziehen und man teilweise 30 Sekunden hinterherhinkt (Shoutout an meinen Erzrivalen Mister Fayce) oder gegen maximal aggressive Typen die dich aus jeder Kurve kicken und du als sauberer Fahrer bestraft wirst – vor allem im Talentrennen.
Ein Glück habe ich jetzt Level 100 und der Online-Modus kann mir mal den Dürüm kauen.
Schade, dass das Matchmaking aus Forza Motorsport hier nicht vertreten ist. Das ist echt super balanced.
🥳 Das „Maxed Out“ achievement wurde gepatched. Wer bei Lv 32 oder höher war, wird automatisch zu Lv 100 hochgeboostet und das Achievement popped automatisch beim nächsten Mal spielen.
Ich persönlich war bei 30 1/2, ich muss also noch ein paar Street Races fahren ohne Kollision (kurze Rennen und wenig Spieler garantieren hohe Plätze und XP).
Gutes Update und ein schönes Auto noch dazu. Schöne Sache.
Dankeschön für due schnelle Lösung und ein feines Töfftöff.
Meisterwerk!
Sehr geil, das freut mich