Forza Horizon 6: Update, Eliminator kehrt zurück und Spieler erhalten Gratis-Auto

Nach Kritik und technischen Problemen rund um den Spielmodus Eliminator hat das Entwicklerteam von Forza Horizon 6 eine schnelle Lösung angekündigt.

Der beliebte Battle-Royale-Modus soll so bald wie möglich per Hotfix zurückkehren.

Als Entschädigung erhalten alle Spieler zusätzlich den 2021 McLaren Sabre kostenlos. Das Fahrzeug wird gemeinsam mit dem Hotfix verteilt und soll als Zeichen des guten Willens an die Community verschenkt werden.

Darüber hinaus veröffentlicht das neue Series-2-Update zahlreiche Verbesserungen für Xbox Series X|S, Windows-PC und Steam. Neben allgemeinen Stabilitäts- und Performance-Optimierungen wurden Anpassungen an der KI, den Leaderboards, der Festival Playlist sowie verschiedenen Grafik- und Audiofunktionen vorgenommen.

Besonders umfangreich fallen die Änderungen bei Horizon Play aus. Der benötigte XP-Aufwand zwischen Level 26 und 100 wurde deutlich reduziert.

Dadurch soll das Freischalten des Erfolgs „Maxed Out“ erheblich schneller möglich sein. Spieler mit bereits hohem Fortschritt profitieren sogar rückwirkend von den Anpassungen und können mehrere Levels sowie neue Abzeichen sofort erhalten.

Auch das Straßenerkundungssystem wurde verbessert. Eine neue Prozentanzeige zeigt künftig den Fortschritt der befahrenen Straßen innerhalb einer Region an. Gleichzeitig wurden Fehler behoben, durch die einzelne Straßenabschnitte nicht korrekt als entdeckt markiert wurden.

Für Diskussionen dürfte zudem die Überarbeitung der Drag-Reifen sorgen. Die Entwickler haben deren Fahrphysik angepasst, nachdem diese Reifenart außerhalb von Drag-Rennen einen unerwarteten Wettbewerbsvorteil bot. Künftig sollen Drag-Reifen deutlich weniger Kurvenhaftung bieten und nicht länger die optimale Wahl für Rundstrecken-Events sein.

Als Folge der Änderungen plant das Team außerdem, zahlreiche bestehende Bestzeiten aus den Ranglisten zu entfernen, die vor dem Update mit den bisher übermächtigen Drag-Reifen erzielt wurden. Auf Drag-Rennen selbst und die entsprechenden Leaderboards sollen die Anpassungen jedoch keine Auswirkungen haben.

Mit der Rückkehr des Eliminators, einem kostenlosen Fahrzeuggeschenk und zahlreichen Gameplay-Anpassungen zählt das Update zu den bislang umfangreichsten Nachbesserungen seit dem Start von Forza Horizon 6.