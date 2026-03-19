Forza Horizon 6: Verrücktere Autos und endlich mehr Anpassungen

Playground Games zeigt die neuen Möglichkeiten der Fahrzeuganpassung und die spektakulären Forza Edition Cars in Forza Horizon 6.

Forza Horizon 6 bringt mit seiner neuen Ausgabe deutlich erweiterte Möglichkeiten zur Fahrzeuganpassung. Das Entwicklerteam von Playground Games hat zahlreiche Verbesserungen umgesetzt, die jedes Auto betreffen.

Spieler können ihre Fahrzeuge nun noch detaillierter individualisieren. Dazu zählen optische Anpassungen, Tuning-Optionen, Garage-Management und neue Upgrade-Möglichkeiten, die alle Fahrzeuge betreffen. Parallel dazu kommen die Forza Edition Cars, die noch außergewöhnlichere Features und Designs bieten.

Die Anpassungen gehen über das klassische Tuning hinaus und erlauben den Fans, ihre Autos in Forza Horizon 6 noch persönlicher zu gestalten – vom Lack über Felgen bis hin zu besonderen Leistungs-Upgrades. Playground Games verspricht, dass die Forza Edition Cars „verrückter als je zuvor“ daherkommen und selbst erfahrene Spieler überraschen werden.