Forza Horizon 6: Verrücktere Autos und endlich mehr Anpassungen

Forza Horizon 6 bringt mit seiner neuen Ausgabe deutlich erweiterte Möglichkeiten zur Fahrzeuganpassung. Das Entwicklerteam von Playground Games hat zahlreiche Verbesserungen umgesetzt, die jedes Auto betreffen.
Spieler können ihre Fahrzeuge nun noch detaillierter individualisieren. Dazu zählen optische Anpassungen, Tuning-Optionen, Garage-Management und neue Upgrade-Möglichkeiten, die alle Fahrzeuge betreffen. Parallel dazu kommen die Forza Edition Cars, die noch außergewöhnlichere Features und Designs bieten.
Die Anpassungen gehen über das klassische Tuning hinaus und erlauben den Fans, ihre Autos in Forza Horizon 6 noch persönlicher zu gestalten – vom Lack über Felgen bis hin zu besonderen Leistungs-Upgrades. Playground Games verspricht, dass die Forza Edition Cars „verrückter als je zuvor“ daherkommen und selbst erfahrene Spieler überraschen werden.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Forza Horizon hat sich noch nie so richtig ernst genommen. Da wirken ein paar „verrücktere“ Autos auch nicht fehl am Platz
Das liest sich doch echt super. Mehr Individualisierungsmöglichkeiten sind natürlich willkommen. Finde ich auch cool das man die Garage nach eigenem Geschmack gestalten kann.
Playground Games verspricht, dass die Forza Edition Cars „verrückter als je zuvor“ daherkommen und selbst erfahrene Spieler überraschen werden.
Ich habe alle Forza Horizon Spiele gezockt und lasse mich natürlich gern überraschen. Noch genau zwei Monate bis Release🥰🥰🥰
Ich bleibe weiterhin Standhaft
Was das wohl zu bedeuten hat?
Ich verstehe die Frage nicht.
Noch verrückte Autos. Bei Teil 4 habe ich mal einen Audi TT bis zum verderben getunt. Da hatte ich dann sogar einen Aufbau auf dem Dach der aussah wie ein Sarg. War lustig, weiß aber nicht wofür das war. Fand das schon „crazy“.
Verrücktes Tuning bräuchte ich jetzt nicht. Aber ich habe mal gehört, dass die japanische Tunerszene sehr speziell sei. Von daher könnte das zum Setting passen.
Bin da doch eher einfach gestrickt, aber mehr Anpassungen sind trotzdem gut.