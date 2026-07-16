Forza Horizon 6: Verschenkt einen Kult-Sportwagen – jetzt kostenlos freischalten

Forza Horizon 6 belohnt Spieler zum Start der Italian Exotics-Serie mit dem legendären De Tomaso Pantera GT5.

Zum Start der ersten Woche der Italian Exotics-Serie können sich Spieler in Forza Horizon 6 einen echten Klassiker sichern. Als exklusive Belohnung steht ab sofort der De Tomaso Pantera GT5 von 1984 bereit.

Der ikonische Sportwagen verbindet italienisches Design mit einem kraftvollen amerikanischen V8-Motor und zählt bis heute zu den bekanntesten Fahrzeugen seiner Ära. Wer die saisonalen Herausforderungen der ersten Woche erfolgreich abschließt, erhält den 1984 De Tomaso Pantera GT5 dauerhaft für seine Garage.

Mit Italian Exotics startet gleichzeitig eine neue Festival-Serie, die ganz im Zeichen außergewöhnlicher italienischer Sportwagen steht. In den kommenden Wochen erwarten Spieler weitere Events, Herausforderungen und zusätzliche Fahrzeugbelohnungen.

Wer sich den De Tomaso Pantera GT5 sichern möchte, sollte die Aufgaben der ersten Festivalwoche rechtzeitig abschließen, bevor die Belohnung wieder aus der Festival-Playlist verschwindet.