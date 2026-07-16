Forza Horizon 6: Verschenkt einen Kult-Sportwagen – jetzt kostenlos freischalten

Zum Start der ersten Woche der Italian Exotics-Serie können sich Spieler in Forza Horizon 6 einen echten Klassiker sichern. Als exklusive Belohnung steht ab sofort der De Tomaso Pantera GT5 von 1984 bereit.
Der ikonische Sportwagen verbindet italienisches Design mit einem kraftvollen amerikanischen V8-Motor und zählt bis heute zu den bekanntesten Fahrzeugen seiner Ära. Wer die saisonalen Herausforderungen der ersten Woche erfolgreich abschließt, erhält den 1984 De Tomaso Pantera GT5 dauerhaft für seine Garage.
Mit Italian Exotics startet gleichzeitig eine neue Festival-Serie, die ganz im Zeichen außergewöhnlicher italienischer Sportwagen steht. In den kommenden Wochen erwarten Spieler weitere Events, Herausforderungen und zusätzliche Fahrzeugbelohnungen.
Wer sich den De Tomaso Pantera GT5 sichern möchte, sollte die Aufgaben der ersten Festivalwoche rechtzeitig abschließen, bevor die Belohnung wieder aus der Festival-Playlist verschwindet.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info. 👍🏻 Bin bei den Herausforderungen nie so gut, dass ich die Autos rechtzeitig bekomme. 😅
Kein Stress in FH6!
Bis auf „die Prüfung“, bei der du mit 5 anderen Spielern gehen 6 „unschlagbare“ Drivatare fährst, kannst du für die Spielliste jetzt in deiner selbst eingestellten Schwierigkeit fahren.
Wenn du vorher die Drivatare auf „Tourist“ stellst, solltest du die Meisterschaften locker gewinnen. (In FH5 waren die automatisch auf „sehr erfahren“)
Und selbst bei der Prüfung kann es immer wieder sein, dass du in eine gute Gruppe geschmissen wirst, die locker für dich mitgewinnt. Dann reicht dir auch der letzte Platz. Einfach mehrmals versuchen. Dafür gibt’s sogar 10 Punkte.
Und für die anderen Aufgaben einfach mal auf YT schauen, welche Autos und Tunings geeignet sind. Früher hat ZitroneFormel77 immer ein Video zur Woche gemacht.
Die Pubkte sollten locker machbar sein! ✊🏼
Das erste der beiden Season Autos bekommt man in der Regel ohne auch nur ein Rennen zu fahren, einfach über die anderen Challenges. Da mag es auch mal eine knifflige geben bspw. Driften aber in der Regel ist es immer die Frage das richtige Auto und das richtige Tuning zu finden. Ich habe die Season Aufgaben in den letzten Wochen immer schon Donnerstag Abend gemacht und dann nur die Tagesaufgaben später noch nachgeholt
Das mit dem Tuning kann man mittlerweile sogar streichen.
Die haben es in FH6 so lächerlich einfach gemacht, da braucht man so gut wie kein Tuning mehr.
Und wenn man im Koop zb Meisterschaften spielt, dann sind es auch nur zwei statt drei Rennen.
Keine Ahnung was man sich dabei gedacht hat.
Okay. Ich fahre meistens nur die Meisterschaftsrennen. 😅 Für die Herausforderungen habe ich immer mal verschiedene Autos gekauft und probiert. Mache immer nur Auto-Tuning. Aktuell habe ich eh wenig Geld . Müsste mal farmen. 🙂
👍🏼
Danke 😁
Hab schon Lust auf die neuen Aufgaben 👌🏼
Wollte sowieso ma wieder ein paar Runden drehen 😅✌🏻 danke für die Info
Schick schick. Danke für die Info. Der wird sich natürlich auch geschnappt wie jedes Auto von den Aufgaben🙂