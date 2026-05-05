Forza Horizon 6: Veteranen der Reihe erhalten Gratis-Fahrzeuge für ihre Treue

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Image: Xbox Game Studios

Playground Games verteilt in Forza Horizon 6 Loyalty Rewards an Veteranen früherer Spiele in Form von Fahrzeugen.

Playground Games führt in Forza Horizon 6 ein Loyalty-Rewards-System ein, das langjährige Spieler der Reihe mit kostenlosen Fahrzeugen belohnt. Die Entwickler möchten damit die Community würdigen, die über viele Jahre hinweg zahlreiche Forza‑Titel begleitet hat.

Das System basiert auf dem Xbox‑Gamertag und prüft, welche früheren Forza‑Spiele bereits gespielt wurden. Für jedes dieser Spiele wird ein bestimmtes Fahrzeug freigeschaltet, das in Forza Horizon 6 verfügbar wird, sobald die Tokyo‑City‑Einführungsfahrt mit Mei abgeschlossen ist.

Die Liste der Spiele und der dazugehörigen Fahrzeuge ist klar definiert. Wer die jeweiligen Titel gespielt hat, erhält automatisch das passende Auto in Forza Horizon 6. Die Belohnungen dienen als Anerkennung für Spieler, die die Entwicklung der Reihe über mehrere Generationen hinweg begleitet haben.

Playground Games betont, dass alle Fahrzeuge ausschließlich an den Gamertag gebunden sind, der die früheren Spiele genutzt hat. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Belohnung exakt dem individuellen Forza‑Werdegang entspricht.

Das sind die Fahrzeuge:

Spiel Fahrzeug
Forza Motorsport 2024 Chevrolet Corvette E-Ray
Forza Horizon 5 2021 Mercedes-AMG ONE
Forza Horizon 4 2016 Aston Martin Vulcan
Forza Horizon 3 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4
Forza Horizon 2 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4
Forza Horizon 2013 Dodge SRT Viper GTS

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 49135 XP Hooligan Bezwinger | 05.05.2026 - 12:32 Uhr

    Super Sache für langjährige Forza Horizon Spieler. 👍🏻 Bin erst mit Forza Horizon 5 eingestiegen. 😃

    0
  2. XBoXXeR89 77130 XP Tastenakrobat Level 3 | 05.05.2026 - 12:40 Uhr

    Sowas wünsche ich mir bei alle Games, dass Fans der Reihe auch belohnt werden.

    0
  3. Nibelungen86 353725 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 05.05.2026 - 12:41 Uhr

    Super, die bekomme ich alle 🤩🤗

    Forza Motorsport 2024 Chevrolet Corvette E-Ray
    Forza Horizon 5 2021 Mercedes-AMG ONE
    Forza Horizon 4 2016 Aston Martin Vulcan
    Forza Horizon 3 2016 Lamborghini Centenario LP 770

    0
  4. Robilein 1261070 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.05.2026 - 12:42 Uhr

    Das ist doch eine echt coole Aktion für Fans. Ich dürfte alle Autos von der Liste bekommen. Bin natürlich fleißiger Forza Spieler🥰🥰🥰

    2
  5. JohnWick 100125 XP Profi User | 05.05.2026 - 12:43 Uhr

    Na da wird sich meine virtuelle Horizon Garage aber freuen .
    Habe bisher jeden Forza Horizon durch gespielt . ❤️💚

    1
  7. Senseo Mike 101080 XP Profi User | 05.05.2026 - 12:51 Uhr

    Alles Meins! Ich sage jetzt schon mal Danke, auch wenn leider kein Porsche Forza Edition dabei ist.

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