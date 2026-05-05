Forza Horizon 6: Veteranen der Reihe erhalten Gratis-Fahrzeuge für ihre Treue

Playground Games führt in Forza Horizon 6 ein Loyalty-Rewards-System ein, das langjährige Spieler der Reihe mit kostenlosen Fahrzeugen belohnt. Die Entwickler möchten damit die Community würdigen, die über viele Jahre hinweg zahlreiche Forza‑Titel begleitet hat.

Das System basiert auf dem Xbox‑Gamertag und prüft, welche früheren Forza‑Spiele bereits gespielt wurden. Für jedes dieser Spiele wird ein bestimmtes Fahrzeug freigeschaltet, das in Forza Horizon 6 verfügbar wird, sobald die Tokyo‑City‑Einführungsfahrt mit Mei abgeschlossen ist.

Die Liste der Spiele und der dazugehörigen Fahrzeuge ist klar definiert. Wer die jeweiligen Titel gespielt hat, erhält automatisch das passende Auto in Forza Horizon 6. Die Belohnungen dienen als Anerkennung für Spieler, die die Entwicklung der Reihe über mehrere Generationen hinweg begleitet haben.

Playground Games betont, dass alle Fahrzeuge ausschließlich an den Gamertag gebunden sind, der die früheren Spiele genutzt hat. Dadurch wird sichergestellt, dass jede Belohnung exakt dem individuellen Forza‑Werdegang entspricht.

Das sind die Fahrzeuge:

Spiel Fahrzeug Forza Motorsport 2024 Chevrolet Corvette E-Ray Forza Horizon 5 2021 Mercedes-AMG ONE Forza Horizon 4 2016 Aston Martin Vulcan Forza Horizon 3 2016 Lamborghini Centenario LP 770-4 Forza Horizon 2 2014 Lamborghini Huracán LP-610-4 Forza Horizon 2013 Dodge SRT Viper GTS