Forza Horizon 6: Video zeigt Inhalte des Welcome Packs mit exklusiven Autos und Boni

Ein neues Video zu Forza Horizon 6 gibt erstmals detaillierte Einblicke in das sogenannte Welcome Pack, das Spielern den Einstieg in das Rennspiel deutlich erleichtern soll.
Das Paket richtet sich vor allem an Käufer der Deluxe Edition, der Premium Edition sowie des Premium Upgrades und ist darauf ausgelegt, den Start beim Horizon-Festival spürbar zu beschleunigen. Spieler erhalten dabei direkt zu Beginn eine Auswahl an bereits stark getunten Fahrzeugen, die früh im Spiel für Wettbewerbsvorteile sorgen sollen.
Zusätzlich enthält das Welcome Pack einen Autogutschein, der gegen jedes beliebige Fahrzeug aus der Autoshow eingelöst werden kann. Damit wird es möglich, frühzeitig gezielt auf bestimmte Wagen im Fuhrpark zuzugreifen und die eigene Karriere flexibel aufzubauen.
Neben den Fahrzeugen spielt auch die Individualisierung eine wichtige Rolle. Drei spezielle Tickets ermöglichen den Zugang zu verschiedenen Kleidungsstücken, wodurch Spieler ihren Charakter früh an den Streetwear-Stil der Szene anpassen können.
Das Welcome Pack setzt damit klar auf einen schnelleren Einstieg und mehr Anpassungsmöglichkeiten direkt zu Beginn der Karriere im Horizon-Festival.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ob man so ein Welcome Pack braucht ist halt die Frage. Klingt mit den „Vorteilen“ bissel wie Pay to Win
Das ist nicht pay to win. Das ist pay to progress
Die Autos, die dieses Mal zum Start haben kann, sind teilweise schon extrem. Als Spieler der letzten Forza Spielen wird man mit geilen Karren als Treuebonus versorgt, allein das FH5 Covercar trägt einen locker durch die Hälfte der Sprünge und Blitzer. Den Rest macht der MX-5 FE, den man als Aftermarket Car recht günstig bekommt. Insgesamt viel weniger Grinding als in den letzten Teilen.
Ja für Sprünge und Blitzer sind die Raketen schon gut. Ansonsten hatte ich mir dieses mal vorgenommen, nicht nur auf die schnellsten und besten Supersportwagen zu setzen. Ich will mehr auf Optik und Tuning gehen
Ah, danke dir. Ich hatte da am Anfang eine ganze Liste von Autos gesehen, für jedes bisherige Forza Horizon Spiel eines. Habe mir die Autos noch gar nicht angeschaut, aber gut, wenn man als Game Pass Fahrer auch ein paar Boliden zur Verfügung hat gegen die Premium Fuzzies! ^^
Die Autos in diesem Teil sind echt der Hammer. Besonders die Forza Edition Cars sind noch einzigartiger als vorher. Richtig richtig geil.
Ich hätte lieber Gutscheine womit man die durch die Bank weg abartig hässlichen Köppe der Charakter verändern kann.
Leider kann man sich nicht selber nen Gesicht zusammen schrauben. Dann bleibt halt für immer der Helm drauf.
Ja, die Charakterauswahl hat mir auch nicht so gefallen. Aber Hauptsache, man kann seine Pronomen und Prothesen auswählen 🙈
Jo 🤢 bekommt deswegen auch nicht die 5 Sterne.
Hupen und Klamotten scheinen auch zu 95 % einfach nur vom Vorgänger übernommen. Hab da mit mehr japanischem gerechnet.
Haha, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Bin aber schon dafür gesteinigt worden, dass ich gesagt habe das Forza Horizon 6 zu 80 Prozent vom Vorgänger übernommen worden ist.
Ja mal sehen, wie das dann ist. Hab mir die Edition eher wegen der DLCs geholt, und dann auch mit dem rabattierten Preis…
Unpopuläre Oldschool-Meinung: Spiele sollten inhaltlich für JEDEN Spieler gleich sein und nicht mit unterschiedlichem Content für unterschiedliche Spieler ausgeliefert werden. Kosmetische und/oder zusätzliche Items schön und gut, aber diese bitte im Spiel freischaltbar machen und fertig. Dieser ganze „Geld bezahlen um andere Sachen als der Rest der Leute zu kriegen“ ist doch einfach nur widerlich.
Man stelle sich mal vor, wir würden bei Filmen unterschiedliche Szenen gezeigt bekommen, nur weil wir im Kino an Day 1 sitzen oder eben die Karten schon 3 Monate zuvor gekauft haben und all so ein Blödsinn.
Mag sowas nicht, macht viel mehr Spaß sich seine Wagen selbst zu erspielen.