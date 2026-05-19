Forza Horizon 6: Video zeigt Inhalte des Welcome Packs mit exklusiven Autos und Boni

Ein neues Video zu Forza Horizon 6 gibt erstmals detaillierte Einblicke in das sogenannte Welcome Pack, das Spielern den Einstieg in das Rennspiel deutlich erleichtern soll.

Das Paket richtet sich vor allem an Käufer der Deluxe Edition, der Premium Edition sowie des Premium Upgrades und ist darauf ausgelegt, den Start beim Horizon-Festival spürbar zu beschleunigen. Spieler erhalten dabei direkt zu Beginn eine Auswahl an bereits stark getunten Fahrzeugen, die früh im Spiel für Wettbewerbsvorteile sorgen sollen.

Zusätzlich enthält das Welcome Pack einen Autogutschein, der gegen jedes beliebige Fahrzeug aus der Autoshow eingelöst werden kann. Damit wird es möglich, frühzeitig gezielt auf bestimmte Wagen im Fuhrpark zuzugreifen und die eigene Karriere flexibel aufzubauen.

Neben den Fahrzeugen spielt auch die Individualisierung eine wichtige Rolle. Drei spezielle Tickets ermöglichen den Zugang zu verschiedenen Kleidungsstücken, wodurch Spieler ihren Charakter früh an den Streetwear-Stil der Szene anpassen können.

Das Welcome Pack setzt damit klar auf einen schnelleren Einstieg und mehr Anpassungsmöglichkeiten direkt zu Beginn der Karriere im Horizon-Festival.