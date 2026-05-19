Forza Horizon 6: Virtuos unterstützte die Entwicklung

An der Entwicklung von Forza Horizon 6 war erneut auch Virtuos beteiligt. Das Studio bestätigte jetzt offiziell die Zusammenarbeit mit Playground Games und Turn 10 Studios.
Laut Virtuos unterstützten die Teams das Rennspiel vor allem im Bereich Art-Production. Dazu gehören hochwertige Umgebungsassets sowie fotorealistische Fahrzeuge, die die offene Spielwelt von Forza Horizon 6 zum Leben erwecken.
Das Studio erklärte: „Unsere Teams hatten erneut viel Spaß dabei, Playground Games und Turn 10 Studios mit unserer Art-Production-Expertise zu unterstützen.“
Virtuos war bereits in der Vergangenheit an mehreren großen AAA-Produktionen beteiligt und zählt mittlerweile zu den bekanntesten externen Support-Studios der Branche.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr gut, Spiel scheint ja Top geworden zu sein. Ich schaue es mir nachher mal an.
Obwohl Forza Horizon 6 sehr gut ist, überlege ich immer noch mit dem Kauf. FH5 zocke ich immer noch und bin fleissig in der Sprint Strecke zu fahren. FH5 macht mir einfach immer noch viel Spass.
Sehr gut. Freue mich auf später wenn’s los geht. Danke für die Info. 👍🏻
Da passt der Name ja dann zum abgelieferten Inhalt 👍