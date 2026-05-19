Forza Horizon 6: Virtuos unterstützte die Entwicklung

Das Support-Studio Virtuos war erneut an der Forza-Horizon-Reihe beteiligt.

An der Entwicklung von Forza Horizon 6 war erneut auch Virtuos beteiligt. Das Studio bestätigte jetzt offiziell die Zusammenarbeit mit Playground Games und Turn 10 Studios.

Laut Virtuos unterstützten die Teams das Rennspiel vor allem im Bereich Art-Production. Dazu gehören hochwertige Umgebungsassets sowie fotorealistische Fahrzeuge, die die offene Spielwelt von Forza Horizon 6 zum Leben erwecken.

Das Studio erklärte: „Unsere Teams hatten erneut viel Spaß dabei, Playground Games und Turn 10 Studios mit unserer Art-Production-Expertise zu unterstützen.“

Virtuos war bereits in der Vergangenheit an mehreren großen AAA-Produktionen beteiligt und zählt mittlerweile zu den bekanntesten externen Support-Studios der Branche.