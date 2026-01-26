Forza Horizon 6: Vom Tourist zum Legendenfahrer

Forza Horizon 6 enthüllt seine Kampagne: Vom Tourist zum Legendenfahrer – Japan wird zur größten Horizon‑Spielwelt aller Zeiten!

Forza Horizon 6 führt euch auf eine persönliche Reise durch Japan: Vom unscheinbaren Besucher zum gefeierten Festivalhelden entfaltet sich eine Kampagne voller Legenden, spektakulärer Events und der größten Horizon‑Spielwelt aller Zeiten.

Schon beim ersten Schritt aus dem Flugzeug macht Forza Horizon 6 klar, dass es einen anderen Weg einschlägt.

Ihr startet nicht als gefeierter Champion, nicht als aufstrebender Rookie, sondern als ganz gewöhnlicher Tourist, der Japan zum ersten Mal erlebt. Diese bewusste Bodenständigkeit bildet den Kern der neuen Kampagne, die euren eigenen Werdegang in den Mittelpunkt stellt und euch Schritt für Schritt in die Welt des Horizon Festivals hineinwachsen lässt.

Zu Beginn richtet sich alles darauf, überhaupt Teil des Festivals zu werden. Die Horizon Qualifiers dienen als Eintrittskarte und markieren den Start eurer Karriere.

Von dort aus arbeitet ihr euch durch die Ränge, sammelt Wristbands und schaltet immer leistungsstärkere Fahrzeuge frei. Jede neue Stufe fühlt sich wie ein weiterer Baustein eurer Identität an, denn die Kampagne begleitet euch mit Begegnungen zu den Legends of the Horizon Festival, die tief in Japans traditionsreicher Autokultur verwurzelt sind.

Mit jeder Runde steigt der Anspruch. Am Ende jeder Phase müsst ihr beweisen, dass ihr bereit seid, weiter aufzusteigen. Dafür setzt Playground Games auf eine Mischung aus vertrauten und neuen Herausforderungen.

Die klassischen Horizon Showcases kehren zurück, ergänzt durch die frischen Horizon Rush Events, die euch auf spektakuläre Parcours schicken. Orte wie die Tokyo City Docks verwandeln sich in Hindernisstrecken, die eure Präzision und euer Timing auf die Probe stellen.

Der ultimative Meilenstein ist das Gold Wristband. Erst wenn ihr dieses erreicht, öffnet sich der Zugang zu Legend Island, einer exklusiven Region, die nur den besten Fahrern vorbehalten ist.

Dort warten einzigartige Strecken, besondere Events und versteckte Orte, die eure Reise krönen sollen. Der Weg dorthin ist lang, aber genau das macht den Moment des Erreichens zu einem echten Erfolgserlebnis.

Während dieser gesamten Entwicklung bleibt Japan euer ständiger Begleiter. Die offene Welt ist so gestaltet, dass ihr sie in eurem eigenen Tempo erkunden könnt. Alles, was ihr entdeckt, landet in eurem Collection Journal: Autos, Häuser, Wahrzeichen, Maskottchen und vieles mehr.

Die Spielwelt ist die größte, die die Reihe je gesehen hat, geprägt von starken Höhenunterschieden, vielfältigen Biomen und einem Wechsel der Jahreszeiten, der jede Fahrt anders wirken lässt. Die Mischung aus urbaner Dichte und ländlicher Weite, aus Moderne und Tradition, verleiht Forza Horizon 6 eine Atmosphäre, die eng mit Japans einzigartiger Autokultur verbunden ist.

Forza Horizon 6 präsentiert sich damit als ein Roadtrip, der euch nicht nur durch eine beeindruckende Spielwelt führt, sondern auch durch eine Karriere, die sich organisch entwickelt und euch Schritt für Schritt zum Mittelpunkt des Festivals macht.