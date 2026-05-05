Forza Horizon 6: Vorabdownload steht zum Start bereit

Die Veröffentlichung von Forza Horizon 6 am 19. Mai – Besitzer der Premium Edition können schon ab dem 15. Mai spielen – ist nur noch etwa zwei Wochen entfernt.

Wer pünktlich zum Start die Umgebung des in Japan angesiedelten Open World-Rennspiels erkunden möchte und zudem genug freien Speicherplatz sein Eigen nennt, hat ab sofort die Möglichkeit eines Vorabdownloads auf Xbox-Series X|S und PC. Eine Option zum Vorabdownload auf Steam soll in Kürze folgen.

Zum Vorabdownload berechtigt sind Vorbesteller der Standard Edition, Deluxe Edition oder Premium Edition sowie Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Abonnenten. Wer vorhat sich die Disc-Version zuzulegen, kann Forza Horizon 6 über die Xbox App auf Smartphones unter dem Menüpunkt „Auf Konsole herunterladen“ vorab installieren.

Wer das Rennspiel bereits mit der Platzhalterdatei vorinstalliert hat, sollte ein Auge auf verfügbare Spiel-Updates haben um sicherzustellen, dass die vollständigen Spieledateien installiert sind und einem pünktlichen Start nichts im Weg steht.