Forza Horizon 6: Vorabdownload steht zum Start bereit

Die Veröffentlichung von Forza Horizon 6 am 19. Mai – Besitzer der Premium Edition können schon ab dem 15. Mai spielen – ist nur noch etwa zwei Wochen entfernt.
Wer pünktlich zum Start die Umgebung des in Japan angesiedelten Open World-Rennspiels erkunden möchte und zudem genug freien Speicherplatz sein Eigen nennt, hat ab sofort die Möglichkeit eines Vorabdownloads auf Xbox-Series X|S und PC. Eine Option zum Vorabdownload auf Steam soll in Kürze folgen.
Zum Vorabdownload berechtigt sind Vorbesteller der Standard Edition, Deluxe Edition oder Premium Edition sowie Game Pass Ultimate- oder PC Game Pass-Abonnenten. Wer vorhat sich die Disc-Version zuzulegen, kann Forza Horizon 6 über die Xbox App auf Smartphones unter dem Menüpunkt „Auf Konsole herunterladen“ vorab installieren.
Wer das Rennspiel bereits mit der Platzhalterdatei vorinstalliert hat, sollte ein Auge auf verfügbare Spiel-Updates haben um sicherzustellen, dass die vollständigen Spieledateien installiert sind und einem pünktlichen Start nichts im Weg steht.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gestern bereits heruntergeladen, ca 135GB sind es
Werde ich erst so 1 Tag vor Release herunterladen. Da ich aktuell nicht so viel Speicherplatz frei habe. Final Fantasy VII Rebirth Demo werde noch vorher fertig spielen, bevor es dann mit FH 6 losgeht. Freue mich auf das Spiel. 🥰 Danke für die Info. 💚
Nachtrag: Anfang Juni wird es wieder deinstalliert und über Cloud gespielt, da ich dann Platz für die Vollversion von Final Fantasy VII Rebirth brauche. 😅🤣✌🏻
Super, danke für die Info. Platz habe ich freigeschaufelt, dann kann ich chillig den Download vor Release starten. Gestern habe ich in meiner Freundesliste gesehen das Maka91, er hat ein Xbox YouTube Kanal, schon ein Achievement freigeschaltet hat. Dachte mir das ist doch cool🤣
Einen? Er ist schon fast durch mit Forza 6 😂 Stand jetzt hat er schon 260 GS..Und wenn das Spiel für uns draußen ist dann kannste schonmal auf YouTube seine Achievements Videos ansehen .😁 Find ich aber irgendwie nicht korrekt das er schon zocken kann..Zumal 2 Wochen vorher ..wenn’s ne Woche ist OK..aber gleich 2 Wochen!?!?
Microsoft hätte das Spiel auch mal mindestens eine Woche vorverlegen können.
Oder so..
Ach so weit habe ich es gar nicht mitbekommen. Nur das eine Achievement habe ich gesehen, krass😂
Bei Forza Horizon 6 brauche ich seine Videos nicht mal. Ach ich find’s nicht schlimm. Er macht halt Xbox Sachen und hat wohl eine gewisse Reichweite. Abgesehen davon ist der Release von Forza Horizon 6 perfekt da es in meinem 2 Wochen Urlaub fällt🤗
Du hast es gut..du hast dann Urlaub..ich muss noch warten..erst im Juli 🥴 werde es dann erst in aller Ruhe alles erkunden.. Hab noch genug vorher zu tun mit den anderen Spielen..Die warten auch noch..
Ja ist jedes Jahr mein Haupturlaub zum Geburtstag. Noch diese Woche arbeiten und dann geht’s los.
Wünsche dir dann viel Spaß damit🙂
Danke..und ich sage schonmal vorab .hab dann auch schönen Urlaub 🤘
Cool, dann werde ich es schon mal ins digitale Regal stellen.
Würde gerne mal wissen wie oft es jetzt schon gedownloadet wurde 🤔😅
Das wird das Beste Forza aller Zeiten 🙂
Müsste ich mir mal herunterladen, bei den knapp 150 GB ist das auf jeden Fall nötig.
Gestern direkt den Download gestartet als ich gesehen hatte, dass es bereits zur Verfügung steht.
Das lade ich erst am Releasetag runter. Wozu soll das jetzt ungedaddelt auf der Platte den Platz blockieren?