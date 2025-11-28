Forza Horizon 6: Wird Forza Horizon 6 schon Anfang 2026 erscheinen?

Laut aktuellen Berichten und dem renommierten Insider NateTheHate2 könnte Forza Horizon 6 bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen.

Der Leak besagt, dass das Rennspiel vor dem 30. Juni 2026 auf Xbox Series X|S und PC starten soll. Damit würde das neue Horizon-Abenteuer früher kommen, als viele erwartet haben.

Offiziell ist bekannt, dass Forza Horizon 6 zum Launch über Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Der Hersteller bestätigt, dass ihr das Spiel mit Xbox Game Pass auf Konsole, PC und via Cloud Gaming erleben könnt. Später soll zudem eine Version für PlayStation 5 folgen.

Als Setting hat der Entwickler Playground Games eine neue Spielwelt in Japan gewählt. Ihr dürft euch auf eine offene Welt freuen, die mit typischer Horizon-Open-World-Freiheit und ikonischem Cars-Lifestyle gestaltet wird.

Die Entwickler versprechen immersive Landschaften, authentische Atmosphäre, detaillierte Umgebungen und dynamische Jahreszeiten.

Da bislang weder ein konkretes Veröffentlichungsdatum noch ein offizieller Zeitrahmen bestätigt wurde, bleibt dieser Leak mit Vorsicht zu betrachten.

Das mögliche Zeitfenster Anfang 2026 passt jedoch zu bisherigen Angaben des Studios, dass der Titel 2026 erscheinen soll und weitere Details bereits zu Beginn des kommenden Jahres folgen werden.