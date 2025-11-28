Forza Horizon 6: Wird Forza Horizon 6 schon Anfang 2026 erscheinen?

Laut aktuellen Berichten und dem renommierten Insider NateTheHate2 könnte Forza Horizon 6 bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erscheinen.
Der Leak besagt, dass das Rennspiel vor dem 30. Juni 2026 auf Xbox Series X|S und PC starten soll. Damit würde das neue Horizon-Abenteuer früher kommen, als viele erwartet haben.
Offiziell ist bekannt, dass Forza Horizon 6 zum Launch über Xbox Game Pass verfügbar sein wird. Der Hersteller bestätigt, dass ihr das Spiel mit Xbox Game Pass auf Konsole, PC und via Cloud Gaming erleben könnt. Später soll zudem eine Version für PlayStation 5 folgen.
Als Setting hat der Entwickler Playground Games eine neue Spielwelt in Japan gewählt. Ihr dürft euch auf eine offene Welt freuen, die mit typischer Horizon-Open-World-Freiheit und ikonischem Cars-Lifestyle gestaltet wird.
Die Entwickler versprechen immersive Landschaften, authentische Atmosphäre, detaillierte Umgebungen und dynamische Jahreszeiten.
Weitere News zu Forza Horizon 6
- Mount Fuji, Tokio und Japans Berglandschaften erwarten euch
- Erscheint für PlayStation 5 erst nach Xbox-Release
- Es ist offiziell: Horizon Festival tourt 2026 in Japan
Da bislang weder ein konkretes Veröffentlichungsdatum noch ein offizieller Zeitrahmen bestätigt wurde, bleibt dieser Leak mit Vorsicht zu betrachten.
Das mögliche Zeitfenster Anfang 2026 passt jedoch zu bisherigen Angaben des Studios, dass der Titel 2026 erscheinen soll und weitere Details bereits zu Beginn des kommenden Jahres folgen werden.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Nen E Day H1 Leak würde mich mehr erfreuen
Immer her damit. Freue mich auf Forza Horizon 6. 💚
Hab Bock, damit lohnt dann der GP wieder.
Dann hätte man genug Zeit bis GTA
Mir wäre später im Jahr lieber, aber egal, dann verpass ich halt ein paar Autos
Hoffentlich kommt es in einem guten & polierten Zustand 🙏
Haha als ob es noch eine Bestätigung braucht das es in den Game Pass kommt! Eigentlich Logisch 😅 bin gespannt und hab bock auf das Spiel, schade das es nur im ländlichen Raum Tokio’s spielt, leider keine Stadt 😔
Keine Stadt? 😆
Woher hast du denn diese Info?
Laut einem offiziellen Statement von Playground Games wird Tokyo Stadt sehr wohl enthalten sein:
“From the neon lights and towering buildings of Tokyo City – one of our most detailed and layered environments to date – to the serenity and natural beauty of Japan’s rural and mountain areas, we think players will be blown away by the open world of Japan that we have built.
Hier der Bericht dazu: https://www.xboxdynasty.de/news/forza-horizon-6/mount-fuji-tokio-und-japans-berglandschaften-erwarten-euch/ ist sogar oben 2x verlinkt. 😉
Immer her damit, freue mich jetzt schon.
Im GP nehme ich es gerne mit. Erstes Halbjahr FH6 und Fable. Zweites Halbjahr E-Day, Halo und COD next. Hätte was.❤️
Also in der ersten Jahreshälfte, passt doch.