Forza Horizon 6: Xbox verlost Reise nach Japan mit Sung Kang

Xbox hat gemeinsam mit Schauspieler und Auto‑Enthusiast Sung Kang ein besonderes Gewinnspiel zum kommenden Forza Horizon 6 angekündigt. Die „Horizon Passport Sweepstakes“ bieten Fans die Chance auf eine einmalige, von Kang kuratierte Reise nach Japan – inspiriert von der Spielwelt und der dortigen Autokultur.

Kang beschreibt das Projekt als Herzensangelegenheit: Als lebenslanger Autofan wolle er die Atmosphäre von Forza Horizon 6, in dem Spieler als Touristen Japan erkunden, in die Realität übertragen. Die Gewinner erwartet ein vollgepacktes Programm mit exklusiven Aktivitäten, darunter:

nächtliche JDM‑Cruise

Drifting‑Masterclass mit Drift‑Ikonen

Tuning & Livery‑Design bei Liberty Walk

Auto‑Shops & Museums‑Tour

Tokyo‑Drift‑Location‑Tour in den Original‑Autos

Walk‑&‑Snack‑Tour mit Sung Kang

Sumo‑Duel

exklusive Vorab‑Vorführung von Kangs neuem Film „Drifter“

Um teilzunehmen, müssen Fans Forza Horizon 6 auf die Wunschliste setzen und ein Formular auf www.forzahorizonsweepstakes.com ausfüllen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. März 2026, ist kostenlos und setzt ein Mindestalter von 21 Jahren voraus. Teilnahmebedingungen gibt es hier.