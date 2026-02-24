Forza Horizon 6: Xbox verlost Reise nach Japan mit Sung Kang

11 Autor: , in News / Forza Horizon 6
Übersicht
Image: Xbox Game Studios

Fast & Furious‑Star kuratiert exklusive Japan‑Erlebnisse für Fans von Forza Horizon 6.

Xbox hat gemeinsam mit Schauspieler und Auto‑Enthusiast Sung Kang ein besonderes Gewinnspiel zum kommenden Forza Horizon 6 angekündigt. Die „Horizon Passport Sweepstakes“ bieten Fans die Chance auf eine einmalige, von Kang kuratierte Reise nach Japan – inspiriert von der Spielwelt und der dortigen Autokultur.

Kang beschreibt das Projekt als Herzensangelegenheit: Als lebenslanger Autofan wolle er die Atmosphäre von Forza Horizon 6, in dem Spieler als Touristen Japan erkunden, in die Realität übertragen. Die Gewinner erwartet ein vollgepacktes Programm mit exklusiven Aktivitäten, darunter:

  • nächtliche JDM‑Cruise
  • Drifting‑Masterclass mit Drift‑Ikonen
  • Tuning & Livery‑Design bei Liberty Walk
  • Auto‑Shops & Museums‑Tour
  • Tokyo‑Drift‑Location‑Tour in den Original‑Autos
  • Walk‑&‑Snack‑Tour mit Sung Kang
  • Sumo‑Duel
  • exklusive Vorab‑Vorführung von Kangs neuem Film „Drifter“

Um teilzunehmen, müssen Fans Forza Horizon 6 auf die Wunschliste setzen und ein Formular auf www.forzahorizonsweepstakes.com ausfüllen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. März 2026, ist kostenlos und setzt ein Mindestalter von 21 Jahren voraus. Teilnahmebedingungen gibt es hier.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Forza Horizon 6

11 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Robilein 1221610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.02.2026 - 15:31 Uhr

    Wie geil ist das denn? Eine Reise mit Han nach Japan? Und das ohne Twitter? Geil, mache ich doch glatt mit. Danke für die Info🙂

    0
      • Robilein 1221610 XP Xboxdynasty Legend Platin | 24.02.2026 - 15:42 Uhr
        Antwort auf Thagor90

        Finde ich auch. Ich mag Han ziemlich gerne und Fast and the Furious: Tokyo Drift ist für mich der beste Teil. Von daher würde es passen.

        Wünsche allen viel Glück🙂

        1
  3. RumRoGERs 128265 XP Man-at-Arms Onyx | 24.02.2026 - 15:40 Uhr

    Boa hoffentlich gewinne ich.
    Ich würde es mir so sehr gönnen. 😎👍🏼
    Vielen Dank für den Tipp.

    0
  5. ShadowTerror90 68575 XP Romper Domper Stomper | 24.02.2026 - 16:14 Uhr

    Ich war zwar erst vor zwei Jahren in Japan, aber ich mache trotzdem mal mit.

    Klasse Gewinnspiel,wünsche jedem viel Glück.

    0
  6. Carfesh 1680 XP Beginner Level 1 | 24.02.2026 - 16:46 Uhr

    Seit NFS: Underground 2 habe ich mich nicht mehr so auf ein Rennspiel gefreut. Das wird ein Highlight für mich dieses Jahr!

    Han und der AE86 in einem shot. SO geht gutes Marketing, Microsoft!

    0
  7. Mech77 84295 XP Untouchable Star 2 | 24.02.2026 - 16:58 Uhr

    Wems gefällt: sehr cooler Preis und top Marketing von MS!

    0
  9. BLACK 8z 112230 XP Scorpio King Rang 1 | 24.02.2026 - 21:31 Uhr

    Echt cooles Gewinnspiel! Nicht zu vergessen dass außer der Japanreise noch 10 Premiumpässe verlost werden für das Spiel 😉

    Für die Japanreise muss ich wohl aufgrund der fehlenden deutschen Lokalisierung verzichten 😮‍💨 😉😅

    0

Hinterlasse eine Antwort