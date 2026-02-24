Forza Horizon 6: Xbox verlost Reise nach Japan mit Sung Kang

Xbox hat gemeinsam mit Schauspieler und Auto‑Enthusiast Sung Kang ein besonderes Gewinnspiel zum kommenden Forza Horizon 6 angekündigt. Die „Horizon Passport Sweepstakes“ bieten Fans die Chance auf eine einmalige, von Kang kuratierte Reise nach Japan – inspiriert von der Spielwelt und der dortigen Autokultur.
Kang beschreibt das Projekt als Herzensangelegenheit: Als lebenslanger Autofan wolle er die Atmosphäre von Forza Horizon 6, in dem Spieler als Touristen Japan erkunden, in die Realität übertragen. Die Gewinner erwartet ein vollgepacktes Programm mit exklusiven Aktivitäten, darunter:
- nächtliche JDM‑Cruise
- Drifting‑Masterclass mit Drift‑Ikonen
- Tuning & Livery‑Design bei Liberty Walk
- Auto‑Shops & Museums‑Tour
- Tokyo‑Drift‑Location‑Tour in den Original‑Autos
- Walk‑&‑Snack‑Tour mit Sung Kang
- Sumo‑Duel
- exklusive Vorab‑Vorführung von Kangs neuem Film „Drifter“
Um teilzunehmen, müssen Fans Forza Horizon 6 auf die Wunschliste setzen und ein Formular auf www.forzahorizonsweepstakes.com ausfüllen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. März 2026, ist kostenlos und setzt ein Mindestalter von 21 Jahren voraus. Teilnahmebedingungen gibt es hier.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche allen viel Glück, die am Gewinnspiel teilnehmen. 🍀
Wie geil ist das denn? Eine Reise mit Han nach Japan? Und das ohne Twitter? Geil, mache ich doch glatt mit. Danke für die Info🙂
das ist auf jeden Fall ein Mega Gewinnspiel! Hut ab;-)
Finde ich auch. Ich mag Han ziemlich gerne und Fast and the Furious: Tokyo Drift ist für mich der beste Teil. Von daher würde es passen.
Wünsche allen viel Glück🙂
Boa hoffentlich gewinne ich.
Ich würde es mir so sehr gönnen. 😎👍🏼
Vielen Dank für den Tipp.
Schöne Idee 👍, wünsche allen Teilnehmern viel Glück.
Ich war zwar erst vor zwei Jahren in Japan, aber ich mache trotzdem mal mit.
Klasse Gewinnspiel,wünsche jedem viel Glück.
Seit NFS: Underground 2 habe ich mich nicht mehr so auf ein Rennspiel gefreut. Das wird ein Highlight für mich dieses Jahr!
Han und der AE86 in einem shot. SO geht gutes Marketing, Microsoft!
Wems gefällt: sehr cooler Preis und top Marketing von MS!
Super Gewinnspiel drücke den Teilnehmern die Daumen.
Echt cooles Gewinnspiel! Nicht zu vergessen dass außer der Japanreise noch 10 Premiumpässe verlost werden für das Spiel 😉
Für die Japanreise muss ich wohl aufgrund der fehlenden deutschen Lokalisierung verzichten 😮💨 😉😅