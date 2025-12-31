Forza Horizon 6: Xbox verschickt geheime Geschenkboxen – Fans erwarten Mega‑Reveal

Image: Xbox Game Studios

Forza Horizon 6 Hype: Xbox verschickt geheime Geschenkboxen – Fans erwarten Mega‑Reveal im Januar 2026.

Xbox hat begonnen, exklusive Geschenkpakete zu Forza Horizon 6 an ausgewählte Influencer zu verschicken. Die Boxen enthalten thematische Inhalte wie eine personalisierte Nummerntafel, eine Postkarte mit dem Motiv Greetings from Japan sowie weitere kleine Sammlerstücke, die klar auf das Setting des kommenden Open‑World‑Rennspiels hinweisen.

Diese Aktion dient offensichtlich dazu, die Aufmerksamkeit für den Titel zu steigern, der im Jahr 2026 erscheinen soll. Da mehrere Influencer die Pakete nahezu zeitgleich erhalten haben, wird die Aktion als koordinierter Marketing‑Startschuss gewertet.

Der Zeitpunkt ist besonders auffällig: In der Xbox‑Community wird erwartet, dass das Xbox Developer Direct im Januar 2026 offiziell angekündigt wird und gegen Ende des Monats stattfindet. Die Geschenkpakete werden daher als starkes Indiz dafür gesehen, dass Forza Horizon 6 dort eine zentrale Rolle spielen wird – möglicherweise mit Gameplay‑Premiere, neuen Details zum Japan‑Setting oder einem finalen Release‑Fenster.

Die Marketing‑Maschinerie rund um den nächsten Teil der beliebten Forza‑Reihe läuft damit bereits spürbar an und deutet auf eine umfangreiche Präsentation in den kommenden Wochen hin.

  1. Thanasi 6920 XP Beginner Level 3 | 31.12.2025 - 15:08 Uhr

    Ich freu mich schon aufs Spiel. Bin Japan Fan, daher gefällt mir das Setting nochmal mehr 😁

    1
  2. 2run 34160 XP Bobby Car Geisterfahrer | 31.12.2025 - 16:11 Uhr

    Also Forza 6 wird genau was fuer mich mit Japan konzept

    0

