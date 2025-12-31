Forza Horizon 6: Xbox verschickt geheime Geschenkboxen – Fans erwarten Mega‑Reveal

Xbox hat begonnen, exklusive Geschenkpakete zu Forza Horizon 6 an ausgewählte Influencer zu verschicken. Die Boxen enthalten thematische Inhalte wie eine personalisierte Nummerntafel, eine Postkarte mit dem Motiv Greetings from Japan sowie weitere kleine Sammlerstücke, die klar auf das Setting des kommenden Open‑World‑Rennspiels hinweisen.

Diese Aktion dient offensichtlich dazu, die Aufmerksamkeit für den Titel zu steigern, der im Jahr 2026 erscheinen soll. Da mehrere Influencer die Pakete nahezu zeitgleich erhalten haben, wird die Aktion als koordinierter Marketing‑Startschuss gewertet.

Der Zeitpunkt ist besonders auffällig: In der Xbox‑Community wird erwartet, dass das Xbox Developer Direct im Januar 2026 offiziell angekündigt wird und gegen Ende des Monats stattfindet. Die Geschenkpakete werden daher als starkes Indiz dafür gesehen, dass Forza Horizon 6 dort eine zentrale Rolle spielen wird – möglicherweise mit Gameplay‑Premiere, neuen Details zum Japan‑Setting oder einem finalen Release‑Fenster.

Die Marketing‑Maschinerie rund um den nächsten Teil der beliebten Forza‑Reihe läuft damit bereits spürbar an und deutet auf eine umfangreiche Präsentation in den kommenden Wochen hin.

Thank you @ForzaHorizon for this sweet gift to celebrate FH6 coming in 2026! So excited to see more soon! 👀 Air freshener is already in the Z 🫡

(AD | Gifted) pic.twitter.com/5rc5U0r5A6 — Dec (@DecGames) December 29, 2025

A surprise gift arrived from the @ForzaHorizon folks today! Thanks @Turn10Studios & @WeArePlayground for letting me be a part of the reveal, can't wait to play Horizon in Japan!! pic.twitter.com/t2NrGL4VNW — HokiHoshi (@Hoki_Hoshi) December 29, 2025