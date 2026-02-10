Forza Horizon 6: Zehn neue Features machen das Festival größer als je zuvor

Playground Games zeigt, wie Forza Horizon 6 am 19. Mai mit frischen Ideen und japanischem Flair durchstartet.

Das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S und PC, inklusive Game Pass und bringt das Horizon‑Festival in die vielfältigen Regionen Japans.

Playground Games hat jetzt zehn neue Features aufgelistet, die das neue Rennspiel ausmachen.

1. Weltbekannte japanische Wahrzeichen

Forza Horizon 6 nutzt Tokios Innenstadt mit Orten wie Shibuya Crossing, Ginko Avenue und dem Tokyo Tower und ergänzt sie durch Straßen, die an die C1‑Schleife und bekannte Bergpässe angelehnt sind.

2. Alpen‑Schnee zu jeder Jahreszeit

Die Jahreszeiten fallen abwechslungsreicher aus als in Mexiko, und die alpine Region bietet mit Schneereifen jederzeit winterliche Bedingungen.

3. Hindernisstrecken mit Horizon Rush

Horizon Rush führt Hindernisparcours an Orten wie den Tokyo City Docks ein und nutzt Wristbands, um den Fortschritt Richtung Horizon‑Legende zu steuern.

4. Treffpunkte für Auto‑Fans

Time Attack Circuits, Car Meets und Drag Meets sind in die Shared Open World eingebettet und ermöglichen spontane Interaktionen ohne Ladezeiten.

5. Ein eigenes Leben in Japan aufbauen

Anpassbare Garagen und das Estate erlauben individuelle Gestaltung, während Horizon CoLab gemeinsames Bauen mit bis zu zwölf Spielern ermöglicht.

6. Seltene Aftermarket Cars entdecken

In der offenen Welt stehen seltene Fahrzeuge bereit, die getestet oder vergünstigt gekauft werden können.

7. Besseres Racing mit Car Proximity Radar

Ein neues Radar zeigt Fahrzeuge in toten Winkeln an und erleichtert sauberes Fahren, besonders in Cockpit‑ oder Stoßstangenperspektive.

8. Überarbeitete Fahrzeug‑ und Umgebungsgeräusche

Neue Aufnahmen, remasterte Sounds und Triton Acoustics sorgen für eine realistische Klangkulisse, unterstützt durch Feldaufnahmen aus allen vier Jahreszeiten.

9. Neue Autos und mehr Anpassung

Forza Horizon 6 erweitert Forza Aero, ermöglicht lackierbare Fenster‑Liveries, neue Felgen und unterschiedliche Felgen an Vorder‑ und Hinterachse. Kosmetischer Reifenverschleiß spiegelt die gefahrenen Strecken wider.

10. Verbesserte Lenkradanimationen

Neue Animationen verfeinern das Fahrgefühl und ergänzen die technische Weiterentwicklung des Spiels.

Forza Horizon 6 unterstützt zudem Xbox Play Anywhere, wodurch digitale Käufe auf Xbox Series X|S und Windows‑PC gemeinsam genutzt werden können.