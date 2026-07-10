Forza Horizon 6: Zeigt den Dodge RAM SRT-10 mit Viper-V10-Power

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Image: Xbox Game Studios

500 PS und eine Ladefläche: Der Dodge RAM SRT-10 kommt nach Forza Horizon 6.

Ein Pickup mit dem Herz eines Supersportlers wartet in Forza Horizon 6 auf seinen großen Auftritt. Der 2006 Dodge RAM SRT-10 bringt die rohe Kraft eines Viper-V10-Motors auf die virtuellen Straßen und verbindet Nutzfahrzeug-Charakter mit beeindruckender Performance.

Mit rund 500 PS gehört der Dodge RAM SRT-10 zu den außergewöhnlichsten Fahrzeugen seiner Klasse. Statt eines klassischen Sportwagens setzt der Pickup auf einen brachialen Auftritt, jede Menge Drehmoment und den unverwechselbaren Klang des V10-Triebwerks.

Der neue Trailer zu Forza Horizon 6 zeigt den leistungsstarken Truck in Aktion und gibt einen Vorgeschmack darauf, wie der Dodge RAM SRT-10 durch die offene Spielwelt bewegt werden kann.

Damit wächst die Fahrzeugauswahl von Forza Horizon 6 weiter und bietet neben klassischen Rennwagen auch ungewöhnliche Fahrzeuge für Fans besonderer Automobil-Ikonen.

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5 Kommentare Added

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  3. JaYtwon 2860 XP Beginner Level 2 | 10.07.2026 - 18:12 Uhr

    Ist das der Teil bei dem man um seinen Spielstand fürchten muss ?

    0

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