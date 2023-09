Forza Motorsport 2023: Alle Strecken kostenlos nach dem Start

Turn 10 Studios hat bekannt gegeben, dass nach der Veröffentlichung des Rennspiels im Oktober das Spiel kontinuierlich mit kostenlosen Updates, Herausforderungen und kostenlosen Strecken versorgt wird. Forza Motorsport 2023 soll so stetig erweitert werden und verzichtet auf Season- oder Battle Pass-Systeme.

„Im neuen Forza Motorsport haben wir völlig neu überdacht, was es bedeutet, Motorsport zu spielen. Es ist ein riesiges Spiel mit über 500 Autos und 20 Strecken, die alle über eine dynamische 24-Stunden-Tageszeit mit Wetter verfügen.Diese Autos wurden von unserem Team handverlesen, um sowohl im Builders Cup als auch im Multiplayer das absolut beste Erlebnis für saubere, spannende und kompetitive Rennen zu bieten.“ „Forza Motorsport ist eine lebendige, vernetzte und sich ständig verändernde Rennplattform, die sich mit unserer Community weiterentwickeln wird. Sie wird um neue Rennen, Autos, Strecken und mehr erweitert. Wir können das Rennerlebnis auf der Grundlage des Feedbacks der Community optimieren und verfeinern, ohne dass Sie umfangreiche Updates herunterladen müssen.“ „Wir haben auch viele kleinere Verbesserungen im gesamten Spiel vorgenommen, die euch dabei helfen werden, neue Fähigkeiten zu entwickeln und einen fairen Wettbewerb zu führen. So haben wir zum Beispiel den Exploit „Manuelles Schalten mit Kupplung/Kraftübertragung“ und die Leistungseinbußen bei Assistenten wie ABS entfernt. Kollidierbare Objekte wie Bremsmarkierungen und Pylonen werden jetzt auch zurückgesetzt, wenn sie getroffen werden, damit sie in Online-Rennen nicht auf der ganzen Strecke liegen bleiben.“ „Zum Schluss noch eine Anmerkung dazu, warum wir alle unsere Strecken in Forza Motorsport neu gebaut haben: Als wir das neue Reifenmodell und die Aufhängungsmodellierung entwickelt haben, sind unsere Autos auf den vorhandenen Strecken oft ins Trudeln geraten (sie haben sich wiederholt gehoben und gesenkt). Die neuen physikalischen Fortschritte bedeuteten, dass es keine Möglichkeit gab, die vorherigen Strecken-Assets wiederzuverwenden. Wir mussten jede Strecke im Spiel neu bauen, um die neue Physik zu beherrschen. Wir werden auch nach dem Start weitere Strecken in kostenlosen Updates einführen, darunter unsere bisher genaueste Nordschleife im Frühjahr 2024.“

Turn 10 Studios will dabei zu den Wurzeln und den packenden Motorsportelementen von Forza Motorsport 1 bis 4 zurück, bei dem ihr euch in jedes einzelne Auto verlieben könnt. Dabei geht es also nicht nur darum, einfach alle 500 Autos, die zum Start verfügbar sein werden, zu sammeln, sondern von den verfügbaren Boliden seine Favoriten zu entdecken und in sein Herz zu schließen. Habt ihr einen neuen Favoriten für euch entdeckt, steigt ihr im Rang und schaltet somit neue Parts für euer Fahrzeug frei.

Selbst, wenn ihr mit Motorsport oder Rennregeln nicht vertraut seid, fördern die neuen Gameplay-Systeme, die Turn 10 Studios in Forza Motorsport eingebaut hat, wie das neuartige Car Mastery Kurven-Punktesystem, die Forza Race Regulations und der Fahrzeugbau, das natürliche meistern der Rennwagen auf der Strecke. Es gibt den Spielern die Möglichkeit, erfolgreich zu sein und ihre Fähigkeiten im Wettbewerb immer weiter auszubauen.

