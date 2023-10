Forza Motorsport 2023: Boxenstopp zur technischen Analyse

Mit Forza Motorsport 2023 plante Turn 10 nicht nur einen Reboot der Serie, sondern alles an Power zu nutzen, was die Xbox Series X/S hergeben können. In einer ausführlichen Analyse untersuchte Digital Foundry das Sim-Cade-Rennspiel, welches bereits für Vorbesteller spielbar ist. Einen ausführlichen Test zum Rennspiel von uns findet ihr hier.

Der Leistungsmodus

Mit einer Bildwiederholrate von 60 Bildern wird dieser Modus für den Großteil von euch Rennspielfans das zentrale Thema sein. In diesem werdet ihr mit einer Auflösung von 3840 × 2160 Bildpunkten versorgt, was für ein gestochen scharfes Bild sorgt. Einbrüche in der Wiedergabe erlaubt sich die Xbox Series X dabei nicht, das Spiel läuft konstant flüssig. Effekte wie die dynamische Beleuchtung sorgen hier für ein stimmiges Bild, auch wenn die Schatten sowie Streckendetails zum Teil verwaschen oder grob berechnet sind. Dafür arbeitet das Spiel weniger mit Raytracing.

Die Xbox Series S arbeitet im Leistungsmodus mit 60 Bildern die Sekunde, reduziert dazu die Auflösung auf 1920 × 1080 Bildpunkte. Insgesamt wirkt das Bild aber sehr sauber und die Qualität passt im Vergleich zur Performance. Mit ein paar Kniffen muss die kleine Konsole trotzdem arbeiten. Cockpits wirken zum Teil verwaschen, die Renderreichweite der Autos ist je nach Strecke stark reduziert.

Der Leistungshybride

Ein Zwischenspiel ist der Leistungsmodus mit Raytracing Support. Dieser soll euch die Vorzüge aus dem reinen Leistungsmodus, wie auch dem Qualitätsmodus bieten. Auf der Xbox Series X habt ihr so die tollen Effekte der Raytracing Technik, spielt euer Spiel dennoch weiter mit 60 Bildern die Sekunde.

Als Kniff nutzt Turn 10 hier eine Menge Kartentricks. Zuschauermengen sind reduziert, Bäume gröber aufgelöst, die Asphalttexturen etwas schwammiger. Das sind alles Dinge, die man im Eifer des Gefechts zumeist eh nicht wirklich realisiert. Dafür werdet ihr mit hübschen Effekten auf Lack und Strecke belohnt, wie realistischen Spiegelungen. Spielt ihr auf der Xbox Series X, ist diese Einstellung der ideale Punkt zwischen Performance und Optik.

Der Qualitätsmodus

Wer so richtig auf hübsche Optik steht, kommt um diesen Modus einfach nicht herum. In einer Auflösung von 3840 x 2160 holt Turn 10 alles aus eurer Xbox Series X heraus, was gerade nur möglich ist. Sämtliche Effekte sind aktiviert, was gerade in Nachtrennen mit etwas Nieselregen sehr gut zur Geltung kommt. Die Autos spiegeln sich in Pfützen und Lackierungen, die Farben sind kräftig und die Konturen sauber gezeichnet. Einziger Wermutstropfen hier ist die Bildrate. Diese wird auf 30 Bilder die Sekunde limitiert, ob das für euch interessant ist, müsst ihr euch selber ansehen. Hübsch ist es dafür allemal.

Die Xbox Series S besitzt diesen Modus ebenfalls. Hier arbeitet die weiße Konsole mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Bildpunkten, abgeriegelt auf eine Bildrate von 30 Bildern die Sekunde.