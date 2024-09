Forza Motorsport 2023: Diese Inhalte kommen bis Ende 2024

Seit der Veröffentlichung vor etwas mehr als einem Jahr erhielt das Simulationsrennspiel Forza Motorsport fortlaufend Updates mit neuen Inhalten, Features und Verbesserungen.

Was Spieler noch in diesem Jahr erwartet, enthüllt jetzt Entwickler Turn 10 in einer neu veröffentlichten Nachricht an die Community. Folgende Inhalte erscheinen noch bis Ende 2024:

Neue Strecken

Mit Sunset Peninsula (Update 13, Mitte Oktober) und Bathurst (Update 15, Dezember) kehren zwei beliebte Strecken zurück.

Erstere ist eine fiktive Strecke, die zuletzt in Forza Motorsport 4 vertreten war. Das Fahrkönnen der Spieler wird mit einer Kombination aus einem Oval und technischen Infield-Abschnitten auf die Probe gestellt.

Der im australischen Bathurst gelegene Mount Panorama Circuit ist ebenfalls ein alter Bekannter der Forza-Reihe und zeichnet sich durch lange Geraden und extrem enge Auf und Ab-Passagen aus.

Zuschauer-Modus

Dem privaten Multiplayer soll in Kürze ein Zuschauer-Modus hinzugefügt werden, der einige Verbesserungen im Vergleich zum Zuschauer-Modus aus Forza Motorsport 7 umfasst. Um das Geschehen perfekt verfolgen zu können, stehen viele der aus den Rennaufzeichnungen bekannten Funktionen zur Verfügung.

Drift-Modus

Im Drift-Modus erhalten Spieler Drift-Punkte, die auf der Geschwindigkeit, dem Winkel und der Dauer jedes Drifts basieren. Die Punktzahl muss erfolgreich „gebanked“ werden, um in die Gesamtpunktzahl einzugehen. Eine Auswahl Formel-Drift-Autos wird dem Showroom hinzugefügt.

Challenge Hub

Über das neue Challenge Hub, das mit Update 12 Mitte September hinzugefügt werden soll, haben Spieler eine Übersicht über verfügbare Herausforderungen, durch deren Abschluss verschiedene Belohnungen freigeschaltet werden können.

Unter anderem wird das jeweilige Reward-Fahrzeug zukünftig auch über Online-Rennen freischaltbar sein. Ausgewählte frühere Serien des Builders Cup sollen zurückkehren, was verpasste Belohnungen erneut verfügbar macht.

Creative Hub

Der Optionspunkt „Medien“ wird zu einem Creative Hub im Stil von Forza Horizon 5. Jeder Spieler verfügt über sein eigenes Creative Hub, das Designs, Vinyl-Gruppen, Tunings, Fotos und Wiederholungen beheimatet. Die Eingliederung von Share Codes ist ebenfalls in Planung.

Verbesserungen

Weitere Verbesserungen umfassen umfangreiche Wetteroptionen für das freie Spiel und den privaten Multiplayer, Community-Abstimmungen für den vorgestellten Multiplayer, Audio-Hinweise und Überarbeitungen für den Annäherungsradar, häufigere Updates für die Forza Race Regulations und die Einführung eines fortschrittlichen Ghosting-Systems.