Forza Motorsport 2023: Eindrücke aus der ersten Stunde

Seht euch die ersten Rennen und mehr vom Anfang von Forza Motorsport 2023 an, darunter die 2024 Chevrolet Corvette E-Ray, die auf der wunderschön umgebauten Maple Valley-Strecke fährt, und den 2023 Cadillac V-Series.R, der durch die aufregende Hakone-Rennstrecke manövriert, sowie ein Rennen mit vollem Grid auf dem brandneuen Grand Oak Raceway!

Turn 10 Studios gibt bekannt: „Wir haben in den letzten Wochen auch die erste Stunde Gameplay mit Medien und Entwicklern geteilt, also haltet Ausschau nach Eindrücken, was sie von dem Erlebnis hielten. Und für alle, die es nicht abwarten können, haben wir ein Video auf Forza Monthly veröffentlicht, das einige Gameplay-Elemente aus der ersten Stunde des Spiels zeigt.“