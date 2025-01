Forza Motorsport (2023): Geplante Updates müssen neu bewertet werden

Turn 10 Studios plant einige Updates für Forza Motorsport (2023). Das Rennspiel bekommt ein großes Inhaltsupdate im Mai. Bis dahin gibt es weiter neue Autos und Events.

Außerdem wird man einige bereits angekündigte Updates neu überdenken müssen, um die neuen Pläne umzusetzen, was keine leichte Entscheidung war, heißt es.

Die Entwickler melden sich in einem neuen Blog-Beitrag mit einer Nachricht an die ganze Forza Motorsport-Community:

„Wir freuen uns über Ihre Reaktionen und Ihre Begeisterung für die von uns herausgegebenen Updates. Von der Rückkehr beliebter Strecken wie Sunset Peninsula und Bathurst bis hin zu Features wie Spectate, Drift Mode und Challenge Hub – neben dem Debüt von Next Gen NASCAR und den neuen BMW-Fahrzeugen – gab es nie einen besseren Zeitpunkt, um in Forza Motorsport einzusteigen.“

„Wir haben vor Kurzem unseren Plan für die Updates, die wir euch in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zur Verfügung stellen werden, fertiggestellt. Dazu gehört ein Inhaltsupdate im Mai, das eine bei den Fans beliebte Strecke enthalten wird. Bis dahin werden wir weiterhin neue Motorsport-Autos und -Events in das Spiel einbauen, die sich um Daily Racers, Velocity und Porsche Motorsport Icons drehen. Wir werden diese Aktualisierungen in unseren Blogs nach ihrer Veröffentlichung ausführlicher vorstellen.“

„Während wir an all diesen neuen Inhalten gearbeitet haben, haben wir uns auch weiter mit zukünftigen Updates beschäftigt. Das bedeutet, dass wir die Arbeit an einigen Funktionen, die wir für Anfang 2025 angekündigt haben, möglicherweise neu bewerten müssen, wenn wir unsere neuen Pläne abgeschlossen haben. Bis dahin werden wir in den nächsten drei Monaten nur neue Inhalte aktualisieren. Das war eine sehr schwierige Entscheidung, aber wir freuen uns darauf, euch weiterhin neue Inhalte und Erfahrungen zu bieten.“

„Während wir an unseren Plänen für die zweite Jahreshälfte arbeiten, wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen der Updates, an denen wir in den nächsten Monaten arbeiten, und wir freuen uns darauf, euch auf der Strecke im Featured Multiplayer zu sehen.“