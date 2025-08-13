Forza Motorsport (2023): IndyCar Series jetzt Teil des neuen Rennspiel-Erlebnisses

In der aktuellen Version von Forza Motorsport wird die IndyCar Series als neues zentrales Spielelement eingeführt. Ihr erlebt die Dynamik und Präzision der neuesten Generation von IndyCars, die für ihre offene Bauweise und hohe Geschwindigkeit bekannt sind.
Die Serie ist sowohl im „Featured Multiplayer“-Modus als auch im „Thunder Tour“-Abschnitt der Champions Cup Karriere verfügbar. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch in Online-Rennen mit anderen Spielern zu messen oder in Einzelrennen eure Fähigkeiten zu verbessern.
Die Integration der IndyCar Series erweitert das Spiel um eine professionelle Rennklasse und bringt euch ein realistisches Motorsport-Erlebnis mit neuen Herausforderungen und Streckenvariationen.
Das Video zeigt euch eindrucksvoll, wie die neuen Fahrzeuge im Spiel umgesetzt wurden.
Es vermittelt einen ersten Eindruck von der Geschwindigkeit, dem Design und der Atmosphäre, die euch in den neuen Modi erwarten. Die visuelle Präsentation unterstreicht die technische Qualität der Umsetzung und macht deutlich, wie intensiv und authentisch das Fahrerlebnis gestaltet wurde.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dann geht’s doch weiter mit Updates.
Da hätte ich gerne die Karriere als Einzelspieler. IndyCar ist mir lieber als die F1. Wegen die könnte ich endlich das Spiel auspacken.
„Da hätte ich gerne die Karriere als Einzelspieler.“
Gibt es ja. In der Champion Cup Karriere gibt es die Rennserie Thunder Tour, in der man IndyCars fährt.
Mal gespannt, wie es da so weitergeht…
Gefühlt bräuchte es hier nochmal eine wirklich große Ankündigung um nochmal Relevanz zu schaffen. Die ganzen Updates mit Feintuning sind sicher alle fein für die Leute, die es jetzt noch zocken, aber um mal Leute zurück zu holen, oder neue Leute zu begeistern reicht sowas einfach nicht.
Die Autos waren ja schon länger drin.
Im neuen Cup habe ich die Serie schon gesehen, aber soweit war ich noch nicht
Habe am Wochenende nur Dutzende Lackierungen bekommen für meine indy car Autos
Coole Sache, hoffentlich kommt noch mehr Content in Form von 2-3 Strecken.
Glaube ich nicht dran
Bei den ganzen Entlassungen können wir froh sein das noch Updates kommen
Da wird auch kein neuer Motorsport Teil mehr kommen
Zu wenig zu spät…
Das Game ist Tod,um hier nochmal wirklich einen Impuls zu setzen bräuchte es ne echt große Ankündigung.
Ich denke nächstes Jahr wird es für Playstation veröffentlicht und dann war es vorerst mit der FM Reihe.
Diese Serie werde ich auf jeden Fall im SP mitnehmen. Generell ist der SP Support einfach ein Traum in FM. Über 270 Stunden gespielt und das zu 99 % SP Karriere Rennen. Sicher schon über 600 Karriere-Rennen gefahren und es macht immer noch Spaß.😍
Cooler Trailer. Freue mich drauf. Spiele ja aktuell Forza Motorsport wieder und es macht echt viel Spaß 😎😎😎