Forza Motorsport (2023): IndyCar Series jetzt Teil des neuen Rennspiel-Erlebnisses

Mit Hochgeschwindigkeit ins virtuelle Cockpit: Die IndyCar Series startet in neuen Spielmodi von Forza Motorsport (2023).

In der aktuellen Version von Forza Motorsport wird die IndyCar Series als neues zentrales Spielelement eingeführt. Ihr erlebt die Dynamik und Präzision der neuesten Generation von IndyCars, die für ihre offene Bauweise und hohe Geschwindigkeit bekannt sind.

Die Serie ist sowohl im „Featured Multiplayer“-Modus als auch im „Thunder Tour“-Abschnitt der Champions Cup Karriere verfügbar. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch in Online-Rennen mit anderen Spielern zu messen oder in Einzelrennen eure Fähigkeiten zu verbessern.

Die Integration der IndyCar Series erweitert das Spiel um eine professionelle Rennklasse und bringt euch ein realistisches Motorsport-Erlebnis mit neuen Herausforderungen und Streckenvariationen.

Das Video zeigt euch eindrucksvoll, wie die neuen Fahrzeuge im Spiel umgesetzt wurden.

Es vermittelt einen ersten Eindruck von der Geschwindigkeit, dem Design und der Atmosphäre, die euch in den neuen Modi erwarten. Die visuelle Präsentation unterstreicht die technische Qualität der Umsetzung und macht deutlich, wie intensiv und authentisch das Fahrerlebnis gestaltet wurde.