Forza Motorsport (2023): Keine Inhaltsupdates mehr für das Rennspiel

Forza Motorsport wird keine inhaltlichen Updates mehr bekommen, die Server bleiben jedoch aktiv.

Turn 10 Studios blickt in einem aktuellen Blogeintrag auf das Jahr 2025 zurück und zeigt dabei Community-Schnappschüsse aus Forza Motorsport und Forza Horizon 5, darunter besonders eindrucksvolle Fahrzeuge, Schauplätze sowie von Spielern erstellte Strecken aus dem EventLab.

Gleichzeitig kündigt das Entwicklerstudio an, den Fokus künftig auf Forza Horizon 6 zu legen, das 2026 erscheinen soll, und Playground Games dabei aktiv zu unterstützen.

Aus diesem Grund wird Forza Motorsport keine weiteren inhaltlichen Updates mehr erhalten. Es wird keine neuen Autos, Strecken, Features oder regelmäßige Fehlerbehebungen mehr geben.

Turn 10 Studios betont jedoch, dass der Titel weiterhin unterstützt wird: Die Online-Server bleiben aktiv, besondere Events und Wettbewerbe finden statt und bereits veröffentlichte Sondertouren sowie Belohnungsfahrzeuge werden monatlich erneut angeboten, bis sämtliche Inhalte dauerhaft verfügbar sind.