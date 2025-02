Forza Motorsport (2023): Legendäre 24 Stunden von Le Mans-Feier

Das Event Forza x BMW M Motorsport „Trip to Le Mans BMW Rivals Event“ bringt Forza Motorsport und BMW M Motorsport zusammen, um die legendären 24 Stunden von Le Mans zu feiern.

Der Fokus liegt hierbei auf den BMW M Hybrid V8, der in Le Mans antritt. Stellt euch in einem speziellen Rivals-Event in Forza Motorsport, bei dem ihr auf der Le Mans-Strecke um Bestzeiten fahren könnt.