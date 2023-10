Forza Motorsport 2023: Offizieller Launch-Trailer rast davon

Autor:, in / Forza Motorsport 2023

Erste Fans nutzen den Early Access seit Mitternacht für ein paar Runden in Forza Motorsport. Der neuste Teil der Rennspielreihe erscheint offiziell am 10. Oktober, durch den Kauf der Premium Edition oder des Premium Add-ons Bundles in Kombination mit dem Xbox Game Pass, ist der Frühzugang aber schon jetzt möglich.

Um auf die Veröffentlichung von Forza Motorsport einzustimmen, schickt Xbox Game Studios den Launch-Trailer raus auf den Asphalt, der neben Blicken auf einige der Strecken natürlich auch die Boliden in den Fokus rückt.

Forza Motorsport 2023 Vorbestellung

Neben dem Launch-Trailer empfehlen wir euch auch einen Blick in unseren Testbericht zu werfen, der euch vielleicht davon überzeugen kann, sich ebenfalls auf die Jagd nach der schnellsten Runde zu begeben.