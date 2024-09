Forza Motorsport 2023: Termin zum gratis Chevrolet Camaro

Über die Kollaboration zwischen Xbox und Jordan Luka 3 haben wir bereits berichtet. Nun gibt Microsoft weitere Details bekannt.

Microsoft verkündet: „Sneakerheads, Sportfans und Autoliebhaber können sich freuen! Wie auf der gamescom 2024 angekündigt, tun sich Xbox und Forza mit der kultigen Marke Jordan und dem NBA-All-Star Luka Dončić zusammen, um neue Ingame-Inhalte zu enthüllen, die vom neuen Jordan Luka 3-Sneaker und seiner „Motorsport“-Farbgebung inspiriert sind.“ „Clean, klassisch und nahtlos geformt wie ein Hochleistungsauto, kombiniert der Jordan 3 Luka ‚Motorsport‘ ein ultracleanes weißes Obermaterial mit einem Hauch von Jordans traditionellem Schwarz und Rot. Elefanten-Print-Details und ein goldenes Metallic-Jumpman-Logo verleihen dem neuesten Modell von Luka das typische Air Jordan-Flair.“ […] „Xbox und Forza haben direkt mit dem fünfmaligen NBA-All-Star und dem Jordan-Team zusammengearbeitet, um einen Chevrolet Camaro aus dem Jahr 1969 auszuwählen und zu entwerfen, der mit Farb- und Ausstattungsdetails des Jordan Luka 3 versehen ist, die sowohl in Forza Motorsport als auch in Forza Horizon 5 zu sehen sein werden. Sneakerfans werden die charakteristischen Merkmale des Schuhs auf der Karosserie erkennen können.“

Erste Eindrücke zum 1969 Chevrolet Camaro gibt es hier auf den folgenden Screenshots:

Zusätzlich zum Auto im Spiel können Forza Motorsport-Spieler einen neuen Rennanzug anziehen, der passende Anspielungen auf Jordan, Luka und den neuen Schuh enthält.

Die Hakone-Strecke erhält ein auffälliges Upgrade mit exklusiven Jordan Luka 3-Designs, die jede Runde in eine hochoktanige Feier der Turnschuhkultur verwandeln.

All diese Ingame-Inhalte werden am 9. September in Forza Motorsport und am 10. September in Forza Horizon 5 live und kostenlos zum Download bereitstehen, und die Spieler können das Auto über das Message-Center im Spiel herunterladen.