Forza Motorsport 2023: Um diese Uhrzeit beginnt der Premium-Start

Lest hier, um welche Uhrzeit Besitzer der Premium Edition oder des Premium Upgrades in Forza Motorsport 2023 starten können.

Am 5. Oktober beginnt der Early Access von Forza Motorsport 2023. Wie ihr euch die fünf Tage Vorsprung sichert, haben wir für euch in dieser Xbox News zusammengefasst. Regulär erscheint das Rennspiel am 10. Oktober und ist ab diesem Tag auch im Xbox Game Pass verfügbar.

Turn 10 Studios hat jetzt verraten, um welche Uhrzeit es an die Premiun-Startlinien geht:

Forza Motorsport 2023 – Early Access – 05.10.2023 – 00:01 Uhr deutscher Zeit

Wer auf Premium Edition oder das Premium Upgrade für den Xbox Game Pass für Forza Motorsport 2023 verzichtet, der kann erst ab dem 10. Oktober spielen. Auch hier wurde die Uhrzeit schon bekannt gegeben:

Forza Motorsport 2023 – 10.10.2023 – 00:01 Uhr deutscher Zeit

