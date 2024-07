Forza Motorsport 2023: Update 10 in zwei Downloads unterteilt

Autor:, in / Forza Motorsport 2023

Heute gab Turn 10 eine Änderung der Vorgehensweise für das Herunterladen des nächsten Updates in Forza Motorsport bekannt.

Update 10 wird in zwei Phasen veröffentlicht, wie der Entwickler mitteilte.

Die erste Phase des Updates wird am Mittwoch ausgerollt. Darin enthalten sein wird das neue Auto und Event-Inhalte. Auch kleinere Verbesserungen für die Strecken Hockenheim und Catalunya sowie zusätzliche Aero-Flügel und Änderungen an der Replay-UI sind in Phase 1 enthalten.

Die restlichen Features und Korrekturen für das Rennspiel werden dann mit Phase 2 in einem zweiten Download bereitgestellt. Details und den Zeitraum will man erst noch bekannt geben.

Turn 10 schreibt außerdem: „Unser Übersichtsvideo zu Update 10 wird sich ausschließlich auf die Event-Inhalte der ersten Update-Phase konzentrieren, während der begleitende Blog-Beitrag und die Versionshinweise – die morgen früh veröffentlicht werden – auch die Korrekturen und Funktionen des zweiten Update-Downloads enthalten werden.“