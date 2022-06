Forza Motorsport 8: 4K 60 FPS für Xbox Series X und 1080p 60 FPS für Xbox Series S bestätigt

Nachdem Turn 10 bereits eine Realtime Raytracing-Unterstützung für Forza Motorsport 8 bestätigt, wurden jetzt auch offizielle Angaben zur Auflösung und Framerate gemacht.

In einer FAQ zum nächsten Teil des Rennspiels bestätigte der Entwickler, dass Forza Motorsport 8 auf Xbox Series X mit 4K-Auflösung bei 60 FPS laufen wird. Bei der Xbox Series S sind es hingegen 1080p bei 60 FPS.

Darüber hinaus wurde bestätigt, dass Spieler „die Tageszeit oder einen Zeitraum sowie das Wetter auswählen können“. Wer also Nachtrennen liebt, wird sie auch so fahren können.

Forza Motorsport 8 wird im Frühling 2023 für Xbox Series X|S, PC und via Cloud Gaming erscheinen und am ersten Tag direkt mit dem Xbox Game Pass auf Konsole und PC spielbar sein. Informationen zur Xbox One Version will man später bekannt geben.