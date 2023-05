Forza Motorsport 8: Cadillac und Corvette als Coverstars bestätigt

Autor:, in / Forza Motorsport 8

Erst gestern haben wir darüber berichtet und jetzt wurde es offiziell bestätigt. Auf das Cover von Forza Motorsport (8) kommen der 2023 No. 01 Cadillac Racing V-Series.R und der 2024 Chevrolet Corvette E-Ray. Beide Fahrzeuge könnt ihr oben im Bild sehen.



Forza Motorsport 8 wird dazu am 11. Juni beim Xbox Showcase kurze Eindrücke für die beiden Cover-Automodelle gewähren, während dann am 13. Juni bei der neuen Forza Monthly Show umfangreiche Einblicke in das neue Rennspiel und der neue Karrieremodus präsentiert werden.

Also richtet euch schon einmal darauf ein, dass ihr zwei Shows zu Forza Motorsport 8 vorgesetzt bekommt. Eine kurze Darbietung beim Xbox Showcase und eine ausführliche Präsentation beim Forza Monthly Stream.