Forza Motorsport 8: Erste Playtest-Einladungen versendet

Rennspiel-Fans sollten ihren Posteingang checken. Vielleicht findet ihr dort ja eine Einladung für einen Playtest von Forza Motorsport 8.

Wie Turn 10 bereits vor einigen Tagen durchblicken ließ, veranstalte man bald eine Testphase für den nächsten Teil der Vorzeige-Rennspielreihe.

Forza Motorsport 8 soll unter der Berücksichtigung und auf dem Feedback der Community entstehen, weshalb man diese frühe Testphase ins Leben rief.

Für die erste Testphase wurde jetzt eine geringe Anzahl an Einladungen an Teilnehmer verschickt, die sich im Feedback-Programm angemeldet hatten.

Im Verlaufe der Entwicklung wird man die Teilnehmerzahl noch vergrößern, wie es auf Twitter heißt.

The first round of invites for the Forza Motorsport playtest have gone out to a small group of participants! We'll be expanding that number as development progresses, so stay tuned for your chance to join. pic.twitter.com/fXYwnyuXXo

— Forza Motorsport (@ForzaMotorsport) April 21, 2021