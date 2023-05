Forza Motorsport 8: Gleich zwei Events im Juni geben Vollgas

Autor:, in / Forza Motorsport 8

Knapp sechs Jahre nach Forza Motorsport 7 soll in diesem Sommer (oder Herbst) mit Forza Motorsport der achte Teil der beliebten Motorsport-Simulation für Xbox Series X|S und PC erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin liegt aktuell noch nicht vor.

Wie jetzt der offizielle Twitter-Account des Rennspiels ankündigt, wird es an zwei Terminen Anfang Juni Neuigkeiten und neue bewegte Bilder zu Forza Motorsport geben.

So werden am 11. Juni während dem Xbox Games Showcase die beiden kürzlich enthüllten Cover-Fahrzeuge 2023 No. 01 Cadillac Racing V-Series.R und 2024 Chevrolet Corvette E-Ray genauer vorgestellt.

Zwei Tage später, am 13. Juni, folgt die neue Ausgabe von Forza Monthly, bei der es einen umfassenden Einblick in den Einzelspieler-Karrieremodus des Rennspiels geben wird.